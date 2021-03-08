Ракова: За "вторую волну" COVID-19 переболели втрое больше москвичей

Переболевших коронавирусной инфекцией в российской столице за вторую волну оказалось втрое больше, чем в первую. Такие данные привела заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва в отличие от остальной Европы с начала осени жила полноценной жизнью.

"Постепенно за эти полгода сформировался определенный популяционный иммунитет, очень много людей уже переболели, - сказала Ракова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы". - Если сравнивать первую волну и вторую, во вторую волну у нас переболели в три раза больше людей".

"А есть страны, которые как закрылись в сентябре, так и не открывались до сих пор. И понятно, что любые их действия по снижению ограничений снова вызывают очередную волну", - отметила она.