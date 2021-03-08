СК проводит проверку ТЦ, где девочка наступила на оголенный провод

Следователи проводят проверку после травмирования девочки, наступившей на оголенный провод в одном из столичных торговых центров. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Как сообщалось ранее, в торговом центре на Проспекте Мира в Москве девочка 2017 года рождения наступила на оголенный провод и попала в больницу.

"Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - рассказала Юлия Иванова. - В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".

Она отметила, что после обследования в больнице девочку отпустили домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.