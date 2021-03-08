В Масленицу православная служба принимает еду для бездомных

Сырная седмица - последняя неделя перед Великим постом в Русской православной церкви (РПЦ), известная в народе как Масленица - началась 8 марта. В течение всей недели служба помощи "Милосердие" Русской православной церкви принимает масленичные угощения для бездомных в Москве в знаменитом "Ангаре спасения" - приюте для обездоленных на Таганке по адресу Николоямская улица, 55.

Как сообщили "РГ" в "Ангаре спасения", любой желающий может принеси в приют блины, сметану, сгущенку, мед, масло. Время работы с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

В "Ангаре спасения" отмечают возросшую необходимость в благотворительности - с начала пандемии коронавируса приют в день принимал около 100 обращений о помощи, в зимние холода их число возросло от 240 до 310 в день.