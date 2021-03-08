Видео: Животные зоопарка в Москве в честь 8 Марта получили ледяные угощения

Обитателей Московского зоопарка в честь женского праздника угостили необычными сладостями. Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Например, панда Диндин получила в подарок букет, спрятанный в ледяной вазе. Сюрприз дополнили подушками, набитыми ароматной соломой. Папуанским пингвинам подарили разноцветные фигурки изо льда, в которых была заморожена рыба. Вольер кафрских воронов украсили бумажными цветами. Принесли им и цветочную коробку с лакомствами - больше всего они любят насекомых.

Другие животные получили угощения в виде цветов и сердечек, вырезанных из фруктов или овощей. Все это обычно включено в стандартный рацион питания.