В Хабаровске при пожаре в жилом доме погибли две женщины

В Хабаровске пожарные ликвидировали возгорание в деревянном многоквартирном двухэтажном доме по улице Трехгорной.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, тревожный звонок на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступил в пять часов утра по местному времени. Приехавшие на место происшествия пожарные расчеты обнаружили открытое пламя на первом этаже. Звено газодымозащитной службы выдвинулось на проверку помещений. С помощью спасательных устройств были спасены два человека.

- До прибытия пожарных расчетов самостоятельно на улицу вышли 14 человек, - уточнили в пресс-службе МЧС.

Тем не менее избежать жертв не удалось - в доме при ликвидации пожара были обнаружены две женщины без признаков жизни.

Около десяти утра пожар полностью ликвидировали. Общая площадь, поврежденная огнем, составила 70 квадратных метров.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем, но рассматриваются и другие версии.

Как рассказал представитель прокуратуры Хабаровского края Никита Мезенцев, прокуратура Хабаровска проводит проверку в связи с гибелью людей.

Кроме того, проверку ведут специалисты Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и ЕАО.