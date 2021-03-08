Крупное ДТП в Самарской области будет расследовать СК

Уголовное дело о ДТП в Самарской области, где погибли семь человек, будет расследовать Следственный комитет. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК России принять материалы из полиции.

Утром на трассе Самара - Тольятти произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В аварии погибли семь человек, в том числе несовершеннолетний. Полицией возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц").

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство следователей СК", - сказала Светлана Петренко.