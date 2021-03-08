В Казани волонтеры-медики поздравили женщин-врачей

В столице Татарстана в рамках всероссийской акции "Вам, любимые" волонтеры-медики поздравили с Международным женским днем врачей-представительниц прекрасного пола.

Добровольцы посетили несколько медучреждений города и вручили медикам около 50 килограммов апельсинов и более 1,5 тысячи тюльпанов.

- Сегодня пять медицинских организаций получат корзины с апельсинами, а также всем сотрудницам и пациенткам мы подарим тюльпаны в знак благодарности в рамках акции "Вам, любимые", - отметила руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Татарстане Анна Макарова.

Так, в Республиканской клинической больнице цветы и корзины с фруктами передали медицинским работникам, которые несмотря на праздник трудятся в так называемой ковидной зоне. Апельсины стали символом пожелания здоровья, крепкого иммунитета, поддержки. Кроме того, участники акции пожелали скорого окончания эпидемии коронавирусной инфекции.