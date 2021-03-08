Назван виновный в ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек

Виновным в столкновении грузовика Isuzu и легкового автомобиля Volkswagen на трассе "Самара-Тольятти", в результате которого погибли семь человек, назван водитель легковушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Предварительно, виновен водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что утром 8 марта около 6.00 местного времени (5.00 мск) на 8-м километре трассы "Самара-Тольятти" в районе поселка Курумоч Волжского района столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате ДТП погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал. Все семеро погибших - пятеро молодых людей и две девушки - находились в легковой иномарке.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, заявил прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов.

"Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). В связи с тем, что в аварии погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в СК", - передает слова прокурора РИА Новости.