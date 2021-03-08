Куда можно будет уехать по "единому" билету весной и летом

Туристы смогут сэкономить время и деньги, купив "единый" билет весной и летом этого года еще по нескольким направлениям.

Сейчас идет подготовка к началу перевозок по "единому" билету весной в Архыз и в зоны отдыха Алтайского края, рассказали "РГ" в "Единой транспортной дирекции" Минтранса России.

Система "единого" билета предполагает использование сразу нескольких видов транспорта. Например, пассажиру оформляют билет на самолет и талон, предоставляющий право на проезд в автобусе. Рейсы самолетов состыкованы со временем отправления и прибытия автобуса. За счет этого пассажиры экономят время и приобретают ряд преимуществ. Сокращается количество пересадок, появляется возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета, гарантируется перевозка по всему пути следования, пассажирам предоставляется круглосуточное информационное сопровождение.

В летний курортный сезон перевозки по "единому" билету возобновят в Абхазию, в города Калининградской области на побережье Балтийского моря.

Могут появиться и другие маршруты. Подписаны соглашения о сотрудничестве по развитию мультимодальных перевозок в Краснодарском крае, Курской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Вологодской областях. Идет подготовка заключения соглашений с правительством Ставропольского края, правительствами Свердловской и Астраханской областей, уточнили в "Единой транспортной дирекции".

Впервые "единый" билет запустили в 2014 году. За весь период этой системой воспользовались более 2,5 млн человек.