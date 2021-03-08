Михаил Мишустин утвердил программу развития Кузбасса до 2024 года

Новости

Группа Little Big не будет представлять Россию на "Евровидении-2021" 20:43
СКА уступил в четвертом матче серии против минского "Динамо" 20:27
Джонсон отказался комментировать интервью Меган Маркл Опре Уинфри 19:58
СМИ: Бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак" 19:19
СК проводит проверку ТЦ, где девочка наступила на оголенный провод 19:16
В США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда 19:10
Вассерман намерен участвовать в выборах в Госдуму 19:06
Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР 18:45
Новое видео Little Big собрало более полумиллиона просмотров за три часа 17:39
Премьер Эстонии допустила введение локдауна в стране 17:15
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию 17:04
В Финляндии бары и рестораны закроют на три недели 16:48
Волонтеры в Москве подарили женщинам более 300 тысяч тюльпанов 16:37
"Зенит" забыл привезти в Казань форму для матча против "Рубина" 16:35
Singapore Airlines запустила приложение для контроля здоровья пассажиров 16:33
Группа Little Big выпустила новый видеоклип - на трек Sex Machine 16:32
В Госдуме примут меры по недопуску блокировки материалов СМИ РФ в соцсетях 16:16
Президент Сирии заразился коронавирусом 15:34
Видео: Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта 15:32
Премьер Сербии сравнила с попыткой госпереворота незаконную прослушку Вучича 15:30
Видео: В Беларуси военные пилоты устроили на авиабазе музыкальный флэшмоб 15:25
Как поздравили женщин на военных базах России в Армении и Абхазии 14:50
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России 14:26
ИСУ утвердил обязательные элементы для коротких программ фигуристов 14:09
Таиланд сократит срок карантина для привитых от COVID-19 иностранцев 14:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
08.03.2021 19:20
Рубрика: Власть

Углю дадут дорогу

Михаил Мишустин утвердил программу развития Кузбасса до 2024 года
Текст: Владимир Кузьмин (Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Кузбасс получил собственную программу социально-экономического развития до 2024 года и перспективы увеличить отгрузку добываемого в регионе угля. Такое решение было принято премьер-министром Михаилом Мишустиным в субботу в Кемерово.

Изначально Кемерово в программе поездки главы правительства по регионам Сибири не было, но повод заехать на Кузбасс был. Президент поручил правительству до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. "Ее подготовка затянулась почти на два года. Это недопустимо", - заявил глава правительства на специальном совещании, в конце которого подписал окончательно согласованный документ.

В Кузбассе озаботились развитием промышленного туризма

Кузбасс - непростой регион со своими непростыми проблемами, констатировал Михаил Мишустин. На него повлияло распространение коронавирусной инфекции, ситуация на мировом рынке угля. Есть застарелые трудности в качестве жизни, безработица, сложности в демографии. "Важно преодолеть все эти проблемы, отставание от других территорий, создать мощную базу для развития экономики. Главное - это создать условия для достойной жизни людей, - подчеркнул глава правительства. - Здесь живет более 2,5 миллиона человек. Конечно, у них должна быть современная медицина, работа, жилье, возможность дать ребенку хорошее образование".

Программа социально-экономического развития области расписана на ближайшие четыре года. На ее реализацию потребуется более 51 миллиарда рублей федерального бюджета. С учетом региональных средств, уточнил министр экономического развития Максим Решетников, финансирование составит 55 миллиардов. Самые большие вложения будут сделаны в инфраструктуру. Только на строительство дороги в обход Кемерова пойдет 21 миллиард федеральных средств, еще 3,5 миллиарда - на реконструкцию аэропорта. Расселение аварийного жилья потребует два миллиарда рублей, а развитие курорта Шерегеш - более 2,5 миллиарда. Еще одна причина приехать сюда - возможность, как выразился Михаил Мишустин, без посредников сверить подходы государства и бизнеса в вопросах транспортного обеспечения вывоза угля из региона.

Кемеровская область получит из федерального бюджета 51 миллиард рублей на социально-экономическое развитие

Область производит почти 60 процентов всей российской угольной продукции. "И жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт", - подчеркнул глава правительства. Для устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу действий на ближайшие 15 лет. "Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог", - указал Мишустин. Это позволит не только расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и даст возможность получать больший доход за счет международного транзита.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Как сделать угледобычу в Кузбассе высокоэффективной

"В течение ближайших четырех лет пропускная способность полигона должна увеличиться до 180 миллионов тонн", - заявил премьер-министр. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Вывоз угольной продукции из Кемеровской области при этом должен вырасти на 30 процентов.

Для этого предстоит расширить Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб. Первый этап модернизации двух веток планируется завершить в текущем году. "Суммарно будет построено около 670 километров путей. На втором этапе - более 1300 километров", - сказал Михаил Мишустин. До 2024 года, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, финансирование составит около 780 миллиардов рублей. Глава правительства призвал максимально быстро подготовить графики строительства на обеих магистралях.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
Празднование 8 Марта
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России
Президент Сирии заразился коронавирусом
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада