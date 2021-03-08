Михаил Мишустин утвердил программу развития Кузбасса до 2024 года

Кузбасс получил собственную программу социально-экономического развития до 2024 года и перспективы увеличить отгрузку добываемого в регионе угля. Такое решение было принято премьер-министром Михаилом Мишустиным в субботу в Кемерово.

Изначально Кемерово в программе поездки главы правительства по регионам Сибири не было, но повод заехать на Кузбасс был. Президент поручил правительству до конца марта утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. "Ее подготовка затянулась почти на два года. Это недопустимо", - заявил глава правительства на специальном совещании, в конце которого подписал окончательно согласованный документ.

Кузбасс - непростой регион со своими непростыми проблемами, констатировал Михаил Мишустин. На него повлияло распространение коронавирусной инфекции, ситуация на мировом рынке угля. Есть застарелые трудности в качестве жизни, безработица, сложности в демографии. "Важно преодолеть все эти проблемы, отставание от других территорий, создать мощную базу для развития экономики. Главное - это создать условия для достойной жизни людей, - подчеркнул глава правительства. - Здесь живет более 2,5 миллиона человек. Конечно, у них должна быть современная медицина, работа, жилье, возможность дать ребенку хорошее образование".

Программа социально-экономического развития области расписана на ближайшие четыре года. На ее реализацию потребуется более 51 миллиарда рублей федерального бюджета. С учетом региональных средств, уточнил министр экономического развития Максим Решетников, финансирование составит 55 миллиардов. Самые большие вложения будут сделаны в инфраструктуру. Только на строительство дороги в обход Кемерова пойдет 21 миллиард федеральных средств, еще 3,5 миллиарда - на реконструкцию аэропорта. Расселение аварийного жилья потребует два миллиарда рублей, а развитие курорта Шерегеш - более 2,5 миллиарда. Еще одна причина приехать сюда - возможность, как выразился Михаил Мишустин, без посредников сверить подходы государства и бизнеса в вопросах транспортного обеспечения вывоза угля из региона.

Кемеровская область получит из федерального бюджета 51 миллиард рублей на социально-экономическое развитие

Область производит почти 60 процентов всей российской угольной продукции. "И жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт", - подчеркнул глава правительства. Для устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу действий на ближайшие 15 лет. "Одна из основных задач - это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог", - указал Мишустин. Это позволит не только расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и даст возможность получать больший доход за счет международного транзита.

"В течение ближайших четырех лет пропускная способность полигона должна увеличиться до 180 миллионов тонн", - заявил премьер-министр. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Вывоз угольной продукции из Кемеровской области при этом должен вырасти на 30 процентов.

Для этого предстоит расширить Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб. Первый этап модернизации двух веток планируется завершить в текущем году. "Суммарно будет построено около 670 километров путей. На втором этапе - более 1300 километров", - сказал Михаил Мишустин. До 2024 года, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, финансирование составит около 780 миллиардов рублей. Глава правительства призвал максимально быстро подготовить графики строительства на обеих магистралях.