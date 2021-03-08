На льду Байкала состоялся хоккейный матч

Команда звезд советского и российского хоккея под руководством Вячеслава Фетисова, двукратного олимпийского чемпиона и национального посла доброй воли программы ООН по окружающей среде в России, сразилась со сборной Иркутской области. В нее вошли игроки женской спортивной команды "Соболь", ветераны спорта и члены регионального правительства.

Несмотря на пронизывающий байкальский ветер, на спортивной площадке было жарко: игроки, меняя друг друга, бились за каждую шайбу. В результате со счетом 8:6 победила команда звезд хоккея. Что, впрочем, ничуть не омрачило настроения иркутской команды. Все участники были рады, что им представилась возможность выйти на настоящий байкальский лед - для большинства гостей это случилось впервые в жизни.

- Невероятные ощущения! Невероятный лед! Невероятный Байкал! - поделился ощущениями Вячеслав Фетисов. - Но мы сегодня собрались здесь не только для того, чтобы порадоваться мартовскому солнцу и красоте просыпающейся природы, но и напомнить всем, как важно бережно относиться к этом богатству и беречь его.

Фото: Евгений Козырев

- Сегодня у нас не только спортивные старты, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Мы дали старт Году Байкала, в течение которого нашим приоритетом станет решение экологических проблем, копившихся десятилетиями. Уверен, все вместе мы сумеем возместить природе ущерб, нанесенный ей человеком, и научимся жить в гармонии с нею.

В команде ветеранов играли Якушев, Касатонов, Коваленко и Каменский.

Матч состоялся 8 марта.