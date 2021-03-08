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08.03.2021 10:27
Рубрика: Общество

Новый фонд будет воспитывать любовь к Байкалу

Текст: Ирина Штерман
В Иркутской области создан экологический фонд "Сохрани Байкал!", его презентация прошла в рамках открытия Года Байкала.
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Инициатором создания фонда, средства которого будут направляться на проведение природоохранных мероприятий и просветительской работы в области экологии, выступил глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Главная задача фонда - поддержать общественные организации, которые занимаются сохранением экосистемы Байкала, - объяснил он. - Идея создать фонд возникла летом прошлого года. Нас поддержали представители бизнес-сообщества. Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и решил присоединиться к этому важному делу. Уверен, что своей деятельностью фонд внесет большой вклад в сохранение озера Байкал для будущих поколений.

Депутат Государственной Думы РФ, Национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, Председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов отметил значимость совместной деятельности власти и бизнеса в экологической сфере.
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- Эта инициатива поддержана жителями региона и бизнес-сообществом. Включение бизнеса очень своевременно. Сегодня средства необходимы на многие экологические проекты, в том числе на образовательные программы, на организацию волонтерских движений. Обязательно должен быть общественный контроль, потому что любая инициатива, связанная с денежными средствами, должна быть прозрачной.

Председатель Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, член правления экологического фонда Вера Шлёнова выделила два основных направления: реализацию просветительских проектов и поддержку экологических общественных организаций, деятельность которых будет направлена, в том числе, на разработку системы экологического просвещения, начиная с воспитания в семье.

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