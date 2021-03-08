В Кисловодске выбрали новый логотип города-курорта

В администрации Кисловодска сегодня подвели итоги народного конкурса на создание логотипа популярного всероссийского города-курорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, победителем признана работа 29-летнего Александра Ермакова, которая в полной мере "отражает идеологию Кисловодска как исторической здравницы".

"У старинного города огромный потенциал, но для его реализации нужен, в том числе, свой бренд, идея, которая объединит интересы всех социальных групп населения: бизнесменов, инвесторов, некоммерческих организаций, жителей города, молодежи, туристов, общественных организаций", - объяснили организаторы цель конкурса, который проходил с первого декабря прошлого года.

Его участникам необходимо было попытаться отразить в графическом изображении историю, целебные источники, уникальную природу, архитектурные традиции, отдых и санаторное лечение в Кисловодске (на главном курорте Кавказских Минеральных Вод каждый год отдыхают около 400 тысяч человек).

На конкурс было представлено 38 эскизов. После предварительного голосования в социальных сетях и среди членов конкурсной комиссии (в нее вошли архитекторы, художники, журналисты и представители туристической отрасли) было определено десять финалистов. И уже из этих работ был выбран логотип-победитель, который после дополнительной доработки будет официально представлен общественности курорта.

В работе победителя, по словам руководителя архитектурно-художественного бюро Арсена Арустамяна, использованы символы классической архитектуры города, линии которых соотносятся с природой и нарзанным источником.

Кстати

Логотип представляет собой графическое изображение источника, гор, солнца, архитектурной арки, в нижней части визуализации символа расположены дата основания Кисловодска и название города.