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08.03.2021 19:00
Рубрика: Общество

Деревня городского типа

Почему переехавшие из-за пандемии на село горожане и не думают возвращаться
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Спрятавшись от пандемии в деревнях и поселках, со снятием ограничений россияне уже не спешат возвращаться в мегаполисы. Продают квартиры в городах, берут гранты и организовывают фермы.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Например, так поступил петербуржец Александр Малиновский. В прошлом году они с женой продали квартиру в северной столице и переехали на ПМЖ в поселок Лисино-Корпус в 70 км от города. Топ-менеджер в IT-компании, он пошел заново учиться фермерству при сельхозакадемии. Потом получил грант "Агростартап" и в декабре 2020 года завез первых коз на свою ферму. "Мы к этому шли долго: сначала была дача, потом начали строить дом. А ковид подтолкнул к окончательному переезду - из-за удаленки появилось время пройти курсы и заняться организацией фермы вплотную", - говорит Малиновский.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Как пандемия заставила жителей мегаполисов стать фермерами и огородниками

Новым фермерам нравится и бизнес, и среда обитания. В мегаполисе нет той взаимовыручки, что есть в поселке. И даже прививку сделать проще. Фельдшер знает мобильные телефоны всех жителей: привезли вакцину - позвала всех жителей на прививку.

Еще до коронавируса минсельхоз инициировал программу комплексного развития сельских территорий, которая должна подтянуть уровень жизни на селе к городскому. В ковид, когда горожане ринулись по деревням, программа пришлась как нельзя кстати.

В ее рамках в прошлом году начали реализовывать 141 комплексный проект развития сельских территорий, 92 из которых завершены или находятся в высокой степени готовности, рассказали "РГ" в минсельхозе. Это строительство, реконструкция и капремонт объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, соцобслуживания, а также приобретение транспорта, строительство коммуникаций. В 72 регионах завершено более 6 тысяч проектов по благоустройству.

Программа минсельхоза по развитию села помогла обустроиться новым загородным жителям

Например, 4 марта в селе Шаркан в Удмуртии открыли новый культурно-досуговый центр площадью более 1,3 тысячи кв. метров. В строительство направлено 298,6 млн рублей. Зрительный зал вмещает 400 мест. Откроется отдельная профессиональная звукозаписывающая студия, начнут работать 48 кружков.

Фото: iStock
На село после пандемии могут переехать до трети россиян

Ключевое направление программы развития сельских территорий - сельская ипотека под ставку от 0,1% до 3% годовых. В прошлом году выдали 45 тысяч кредитов на сумму 87,3 млрд рублей. В 2021 году по состоянию на 1 марта выдано 11,7 тысячи кредитов на 21,5 млрд рублей. Всего с начала действия программы (1 января 2020 года) выдано 56,7 тысячи кредитов на 107,7 млрд рублей. В 2021 году на развитие сельских территорий планируется потратить свыше 34,5 млрд рублей. Всего с 2020 по 2025 год предусмотрено финансирование в размере 733,4 млрд рублей из федерального бюджета, а общий объем средств составляет около 1,5 трлн рублей.

Процесс миграции в села и небольшие города, начавшийся в 2020 году на фоне ковида, теперь не остановить, уверен вице-президент Союза архитекторов России, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Наринский. Ковид послужил толчком для длительного процесса. "Теперь будет происходить постепенное переосмысление своего места в пространстве, своего рода деятельности, и это будет иметь накопительный эффект", - считает эксперт.

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