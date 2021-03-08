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Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
08.03.2021 07:00
Рубрика: Общество

Северный хор исполнил хит в честь российских женщин

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Государственный академический Северный русский народный хор записал видеопоздравление с 8 Марта для читательниц "Российской газеты" и всех женщин страны.

Известный коллектив исполнил для них русскую народную песню "Красна девица вила кудерышки". Художественный руководитель хора, заслуженная артистка России Светлана Игнатьева от имени всего коллектива пожелала россиянкам самого главного - здоровья, счастья и любви.
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта

Сам Северный хор 8 марта отмечает 95-летие. Именно в этот день далекого 1926 года состоялся первый концерт народного коллектива, созданного сельской учительницей из Великого Устюга Антониной Колотиловой.

Из него вырос большой профессиональный хор, который по сей день хранит традиции северной песни. Он представлял ее во многих странах мира - Франции, Италии, Германии, Швеции, Финляндии, США, Индии, Китае, Японии и других. Коллектив неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

К 95-летию хор подготовил новую программу о жемчужном промысле, процветавшем в Поморье в XVII-XIX веках. Лучший жемчуг из северных рек поставляли к царскому двору, более скромным украшали костюмы простых крестьянок.

- В программе "Жемчужина Русского Севера" прозвучат песни поморского побережья - Северной Двины, Мезени, Печоры. Люди, которые жили на берегах жемчугоносных рек, создавали свой песенный пласт. И как жемчужинку к жемчужинке нанизывают на нитку бус, так наш хор - песню к песне - собирает лучшие образцы северной музыкальной традиции, - рассказывает Светлана Игнатьева.

Для новой постановки артистам сшили 200 новых костюмов и вышили 140 головных уборов. Специально для программы приобретена реплика олонецкого свадебного венца, созданная по старинным канонам.

Премьера программы о жемчужном промысле состоится 15 марта.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск РГ-Видео Празднование 8 Марта

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