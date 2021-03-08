На Кубани пьяный полицейский устроил ДТП с двумя погибшими

Сотрудники следственного отдела по Тихорецкому району СКР по Кубани возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего полицейского-водителя линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская. Правоохранитель подозревается в нарушении в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына (п."а" ч.6 ст.264 УК РФ).

Эта трагедия произошла накануне вечером в районном кубанском центре. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, полицейский на своем автомобиле Opel двигался по улице Гражданской в городе Тихорецке.

По версии следствия, подозреваемый, "будучи в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенный скоростной режим" и, не убедившись в безопасности маневра, выехал на перекресток с улицей Гоголя. Здесь он допустил столкновение с направлявшимся по этой улице автомобилем Lada Samara (машиной управлял 44-летний мужчина).

В результате столкновения водитель Lada и его 46-летний пассажир от полученных травм скончались на месте, а находившиеся в салоне того же авто 34-летняя женщина и пятилетний мальчик с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. В клинике им оказывают все необходимую медицинскую помощь.

По информации СУ СКР по региону, подозреваемый в совершении ДТП полицейский задержан. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся также необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кубани, по предварительным данным, водитель Opel Vectra "выехал на перекресток при запрещающем сигнале светофора" и допустил столкновение с Lada. В аварии два человека погибли и двое доставлены с телесными повреждениями различной степени тяжести в ЦРБ соседнего Павловского района.

В полиции подтвердили, что у предполагаемого виновника ДТП "установлен факт опьянения".