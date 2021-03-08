"Увезу тебя я в тундру": Губернатор Ямала исполнил для северяночек песню

Ярким и необычным оказалось сегодня утро для жительниц Ямала. Губернатор региона Дмитрий Артюхов сел за рояль и исполнил для северяночек песню "Увезу тебя я в тундру".

Так, самым известным шлягером о Крайнем Севере вместо традиционных речей, глава округа решил поздравить женщин с праздником 8 Марта. Видео поздравления, размещенное в Instagram Дмитрия Артюхова, моментально было растиражировано в соцсетях.

В комментариях многие оценили не только теплый креативный ход главы в честь праздника, но и то, что у губернатора хороший голос и что он довольно неплохо играет на рояле. Как искренне признался Дмитрий Артюхов, исполнение - не экспромт: репетиция прошла за несколько дней до праздника.

В конце исполнения самой известной песни о Крайнем Севере он заметил.

- Милые северяночки, вас не нужно увозить в тундру, она и так вокруг нас. Но разве это помеха, чтобы почувствовать весну. Нет, ведь там, где вы есть все расцветает! Улыбка любимой способна согреть даже в самый лютый мороз. Будьте счастливы!