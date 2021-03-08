Как заявила на минувшей неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, посольство России в Лондоне в скором времени сделает представление Форин-офису относительно вскрывшихся фактов управления СМИ и вмешательства в работу журналистов.
"В этой многомиллионной операции участвуют такие британские СМИ, как Би-би-си, Рейтер. В списке оказалась небезызвестная скандальная группа поддержки британской пропаганды - проект "Беллингкэт". Спектр услуг упомянутых контрагентов включает продвижение контента, поиск новой аудитории, внесение корректив в редакционную политику, в частности, "Медузы" и "Медиазоны". Мы хотели бы услышать реакцию и этих структур. Мы ее учтем, пока мы ее не слышим. Судя по документам, им даже верстают долгосрочные проекты и учат новейшим технологиям по манипуляции сознанием", отметила Захарова. По ее словам, британское правительство "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".