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08.03.2021 23:48
Рубрика: Общество

Форин-офис и подручные СМИ

Текст: Александр Гусаров
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Ряд российских "независимых" СМИ оказался подконтролен британскому министерству иностранных дел. По данным МИД России, на фоне произошедшей утечки в интернет внутренних документов Форин-офиса стало очевидно - с берегов Темзы фактически управляют такими русскоязычными изданиями, как "Медуза" и "Медиазона", известными своей критической позицией по отношению к российским властям. Причины такой нарочитой оппозиционности этих и других информационных платформ, активно работающих в медиапространстве нашей страны, банальны - финансовая подпитка из Лондона и обслуживание стратегических интересов британского правительства в отношении России.

Как заявила на минувшей неделе официальный представитель МИД России Мария Захарова, посольство России в Лондоне в скором времени сделает представление Форин-офису относительно вскрывшихся фактов управления СМИ и вмешательства в работу журналистов.

В Госдуме примут меры по недопуску блокировки материалов СМИ РФ в соцсетях

"В этой многомиллионной операции участвуют такие британские СМИ, как Би-би-си, Рейтер. В списке оказалась небезызвестная скандальная группа поддержки британской пропаганды - проект "Беллингкэт". Спектр услуг упомянутых контрагентов включает продвижение контента, поиск новой аудитории, внесение корректив в редакционную политику, в частности, "Медузы" и "Медиазоны". Мы хотели бы услышать реакцию и этих структур. Мы ее учтем, пока мы ее не слышим. Судя по документам, им даже верстают долгосрочные проекты и учат новейшим технологиям по манипуляции сознанием", отметила Захарова. По ее словам, британское правительство "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных информационных изданий, а также сформировало сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".

Общество СМИ и соцсети

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