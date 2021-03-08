Роскомнадзор обяжет соцсети считать посетителей

Соцсети будут обязаны установить счетчики посетителей. Так Роскомнадзор сможет определять, какие ресурсы подпадают под действие закона, обязывающего их самостоятельно мониторить и блокировать запрещенный контент. Приказ об этом ведомство разместило на портале проектов правовых актов.

Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года. Теперь соцсети должны блокировать и удалять посты с пропагандой суицида и наркотиков, экстремизма и терроризма, детской порнографии, призывы к несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, а также оскорбительные материалы с нецензурной лексикой. Документ распространяется на ресурсы с ежедневной посещаемостью от 500 тысяч человек. В новом приказе Роскомнадзор предлагает обязать администрации соцсетей установить счетчики ежедневного числа посетителей. ПО для подсчета предложило само ведомство - ссылка для его скачивания указана в приказе. Пока на указанном ресурсе ничего нет.

Сейчас существует большое количество разных счетчиков, рассказал "РГ" Андрей Масалович, ведущий эксперт по конкурентной разведке Академии информационных систем, президент консорциума "Инфорус".

Для оценки работы сайта учитывается множество параметров - просмотры, лайки, досматривания (когда человек не просто зашел на страницу, а дочитал до конца), вычисляются боты, которые не являются релевантной аудиторией. Будут ли все эти параметры учитываться в счетчике Роскомнадзора, пока неизвестно. Важно, чтобы подсчитывалась объективная информация, акцентирует внимание Масалович.

Технически счетчиков на сайт можно установить, сколько угодно, говорит он. Кроме того, счетчик может быть полезен и при разборе спорных ситуаций, когда, например, ресурсу надо будет доказать, что он не подпадает под действие нового закона. Теперь определить это можно будет более четко и объективно.

По российскому законодательству за неудаление запрещенного контента по требованию Роскомнадзора владельцам интернет-ресурсов придется заплатить от 300 тысяч рублей до 8 млн рублей (суммы различаются для физических и юридических лиц). При повторном нарушении - еще больше. Однако не все ресурсы требования ведомства выполняют в полной мере. Так, Twitter с 2017 года не удалил 2,9 тысячи материалов с запрещенной информацией (почти 10% от всех требования Роскомнадзора). Среди них было 2,4 тысячи материалов о самоубийствах, 352 материала с детской порнографией, 174 материала с пропагандой наркотиков.

При этом Роскомнадзор, Общественная палата и депутаты Госдумы неоднократно обращали внимание на то, что зарубежные сети блокируют аккаунты российских СМИ. Только в 2020 году Роскомнадзор выявил 24 случая цензурирования российских СМИ иностранными интернет-компаниями. Цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости, "Спутник", "Царьград ТВ", "Крым 24". Вводились ограничения на просмотр фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина".

В воскресенье, 7 марта, Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием восстановить доступ к информации на официальных аккаунтах "Взгляд", РБК и ТАСС. Администрация соцсети ранее заблокировала их материалы о задержании сторонников украинской неонацистской группы "МКУ" силами ФСБ России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал действия Facebook нарушающими основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации. "Сегодня во многих государствах вырабатывают свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьезных мер ответственности. Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах", - сказал Володин. Эта тема станет приоритетной на ближайших международных встречах.

За "цензуру" российских СМИ штрафы для соцсетей составят до 1 млн рублей, при повторном нарушении - до 3 млн рублей

Напомним, в феврале опубликованы новые поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в которых прописаны штрафы за "цензуру" в отношении российских СМИ и граждан. Их размер составит до 1 млн рублей, а при повторном нарушении - до 3 млн рублей. Закон коснется, в том числе, и крупнейших интернет-ресурсов - YouTube, Facebook и Twitter. Поправки вступят в силу 26 марта 2021 года.