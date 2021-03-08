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08.03.2021 18:45
Рубрика: Спорт

Бить надо правильно

Петр Ян лишился пояса чемпиона UFC
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Наш боец Петр Ян в бою с американцем Алджэмейном Стерлингом вел по судейским карточкам и должен был защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе, но лишился пояса из-за ошибки своих секундантов.

В четвертом раунде Ян исполнил запрещенный прием, ударив коленом в голову соперника, сидящего на канвасе и имеющего три точки опоры - ступни и колено. Если бы Стерлинг поднялся, то Ян просто получил бы штраф, но Алджэмейн не смог продолжить поединок, поэтому россиянин был дисквалифицирован.

Фото: Getty Images/UFC/РИА Новости
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Петр полностью взял вину на себя. "Я не собирался использовать незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за нее", - написал Ян в "Твиттере". Однако было четко слышно, как россиянин уточнял у угловых, бить ли ему коленом. Те ответили утвердительно: "Да".

Так или иначе Стерлинг стал чемпионом, хотя американец не скрывал разочарования. Он даже сбросил с себя пояс. Ситуация и правда нестандартная. Так что нас ждет реванш.

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