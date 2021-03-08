Наш боец Петр Ян в бою с американцем Алджэмейном Стерлингом вел по судейским карточкам и должен был защитить титул чемпиона UFC в легчайшем весе, но лишился пояса из-за ошибки своих секундантов.

В четвертом раунде Ян исполнил запрещенный прием, ударив коленом в голову соперника, сидящего на канвасе и имеющего три точки опоры - ступни и колено. Если бы Стерлинг поднялся, то Ян просто получил бы штраф, но Алджэмейн не смог продолжить поединок, поэтому россиянин был дисквалифицирован.

Петр полностью взял вину на себя. "Я не собирался использовать незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за нее", - написал Ян в "Твиттере". Однако было четко слышно, как россиянин уточнял у угловых, бить ли ему коленом. Те ответили утвердительно: "Да".

Так или иначе Стерлинг стал чемпионом, хотя американец не скрывал разочарования. Он даже сбросил с себя пояс. Ситуация и правда нестандартная. Так что нас ждет реванш.