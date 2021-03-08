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Рубрика: Спорт

Счет, пожалуйста

Рублев выиграл пятый финал подряд
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Российский теннисист Андрей Рублев победил на турнире в Роттердаме, одолев в финальном матче венгра Мартона Фучовича со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Рублев завоевал восьмой титул в карьере и выиграл 20-й матч подряд на турнирах категории АТР 500. В финалах Андрей не знает поражений с октября 2019 года, когда он взял титул в Москве. Потом был успех в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене в 2020 году и, наконец, в Роттердаме в 2021-м.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Только у швейцарца Роджера Федерера (28) и британца Энди Маррея (21) были более продолжительные беспроигрышные серии на турнирах АТР-500.

- Я даже не знал о своей серии, пока СМИ не начали считать мои победы - 18, 19, 20. Да, это приличные цифры. Приятно осознавать, что я сделал то, что удавалось немногим, - цитирует Рублева официальный сайт АТР. - Это была отличная неделя, как и прошедшие полтора года. Посмотрим, смогу ли я продолжить в том же духе и удержаться в топ-10.

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