Российский теннисист Андрей Рублев победил на турнире в Роттердаме, одолев в финальном матче венгра Мартона Фучовича со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Рублев завоевал восьмой титул в карьере и выиграл 20-й матч подряд на турнирах категории АТР 500. В финалах Андрей не знает поражений с октября 2019 года, когда он взял титул в Москве. Потом был успех в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене в 2020 году и, наконец, в Роттердаме в 2021-м.

Только у швейцарца Роджера Федерера (28) и британца Энди Маррея (21) были более продолжительные беспроигрышные серии на турнирах АТР-500.

- Я даже не знал о своей серии, пока СМИ не начали считать мои победы - 18, 19, 20. Да, это приличные цифры. Приятно осознавать, что я сделал то, что удавалось немногим, - цитирует Рублева официальный сайт АТР. - Это была отличная неделя, как и прошедшие полтора года. Посмотрим, смогу ли я продолжить в том же духе и удержаться в топ-10.