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08.03.2021 11:00
Рубрика: Экономика

Российским рыбакам не стоит рассчитывать на восстановление поставок в Китай

Текст: Татьяна Карабут
Российским рыбакам не стоит ждать больших уступок со стороны Китая и восстановления поставок в эту страну. Такое мнение в интервью "РГ" высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В Китай уходит 70% всего экспорта российской рыбы. Но в конце прошлого года поставки в эту страну практически прекратились - на российской рыбе неоднократно находили коронавирус. Кроме того, ковид был обнаружен и среди членов экипажей.

Фото: iStock
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"У нас на кораблях есть больные коронавирусом - это факт. Одна из причин закрытия поставок - забота китайцев о здоровье, в этом я тоже не сомневаюсь", - считает Данкверт.

Однако, по его мнению, причина остановки поставок российской рыбы не только в этом. Документы китайской стороны уже не просто регламентируют ситуацию с коронавирусом, а являются элементом долгосрочной программы, которая даст им возможность регулировать импорт любой продукции, полагает глава Россельхознадзора.

Впрочем, во многом мы сами виноваты в создавшейся ситуации, считает он. Сейчас китайский рынок является для наших рыбаков рынком переработки - туда мы завозим сырье, там оно перерабатывается и возвращается в Россию уже в готовом виде. Долгие годы в России не было и не создавалось системы собственной переработки. Рынки не диверсифицировались - возникла монополия.

"Должно быть несколько каналов сбыта. А если нет, это рано или поздно выйдет боком - будут давить на цены или вытеснять с рынка", - считает Сергей Данкверт.

Полную версию интервью с Сергеем Данквертом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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