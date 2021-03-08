"Рубин" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Казанский "Рубин" вслед за московским "Спартаком" переиграл "Зенит" - 2:1. В компенсированное время второго тайма не смог реализовать пенальти Артем Дзюба.

Казанский "Рубин" волею календаря два подряд матча проводил против команд из лидирующей зоны. В 20-м туре команда в Москве нанесла поражение "Спартаку", а теперь на своем поле принимала лидера РПЛ - "Зенит".

Проблемы у команды Сергея Семака начались в день матча. Выяснилось, что в Казань не была доставлена игровая форма команды. В итоге пришлось срочно организовывать полет в Санкт-Петербург. К счастью, проблема была решена. Уже на 18-й минуте встречи казанцам пришлось проводить вынужденную замену. Из-за травмы матч не смог продолжить Леон Мусаев, вместо которого вышел Михаил Костюков.

Счет в матче был открыт в конце первого тайма. В штрафной гостей мяч попал в руку игроку "Зенита", и Сергей Карасев после просмотра повтора указал на точку. Джордже Деспотович был точен. После перерыва "Зениту" стараниями Сердара Азмуна удалось отыграться на 75-й минуте. А в компенсированное время Денис Макаров поиздевался сразу над двумя игроками гостей, а потом отменно пробил в дальний угол ворот. У Андрея Лунева не было шансов на спасение.

А в самом конце встречи уже гости получили право на пенальти после просмотра момента в штрафной "Рубина". Бить вызвался Артем Дзюба, но переиграть Юрия Дюпина он не смог. 2:1, интрига в чемпионате возрождается.

После 21-го тура у "Зенита" осталось 42 очка, 40 - у ЦСКА и 38 - у "Спартака".