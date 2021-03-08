"Рубин" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Новости

СМИ: Бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак" 19:19
СК проводит проверку ТЦ, где девочка наступила на оголенный провод 19:16
В США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда 19:10
Вассерман намерен участвовать в выборах в Госдуму 19:06
Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР 18:45
Новое видео Little Big собрало более полумиллиона просмотров за три часа 17:39
Премьер Эстонии допустила введение локдауна в стране 17:15
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию 17:04
В Финляндии бары и рестораны закроют на три недели 16:48
Волонтеры в Москве подарили женщинам более 300 тысяч тюльпанов 16:37
"Зенит" забыл привезти в Казань форму для матча против "Рубина" 16:35
Singapore Airlines запустила приложение для контроля здоровья пассажиров 16:33
Группа Little Big выпустила новый видеоклип - на трек Sex Machine 16:32
В Госдуме примут меры по недопуску блокировки материалов СМИ РФ в соцсетях 16:16
Президент Сирии заразился коронавирусом 15:34
Видео: Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта 15:32
Премьер Сербии сравнила с попыткой госпереворота незаконную прослушку Вучича 15:30
Видео: В Беларуси военные пилоты устроили на авиабазе музыкальный флэшмоб 15:25
Как поздравили женщин на военных базах России в Армении и Абхазии 14:50
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России 14:26
ИСУ утвердил обязательные элементы для коротких программ фигуристов 14:09
Таиланд сократит срок карантина для привитых от COVID-19 иностранцев 14:08
Крупное ДТП в Самарской области будет расследовать СК 14:00
Вяльбе назвала Большунова королем 13:53
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
08.03.2021 19:02
Рубрика: Спорт

"Рубин" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Текст: Максим Домчев
Казанский "Рубин" вслед за московским "Спартаком" переиграл "Зенит" - 2:1. В компенсированное время второго тайма не смог реализовать пенальти Артем Дзюба.
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости

Казанский "Рубин" волею календаря два подряд матча проводил против команд из лидирующей зоны. В 20-м туре команда в Москве нанесла поражение "Спартаку", а теперь на своем поле принимала лидера РПЛ - "Зенит".
"Спартак" разгромил "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Проблемы у команды Сергея Семака начались в день матча. Выяснилось, что в Казань не была доставлена игровая форма команды. В итоге пришлось срочно организовывать полет в Санкт-Петербург. К счастью, проблема была решена. Уже на 18-й минуте встречи казанцам пришлось проводить вынужденную замену. Из-за травмы матч не смог продолжить Леон Мусаев, вместо которого вышел Михаил Костюков.

Счет в матче был открыт в конце первого тайма. В штрафной гостей мяч попал в руку игроку "Зенита", и Сергей Карасев после просмотра повтора указал на точку. Джордже Деспотович был точен. После перерыва "Зениту" стараниями Сердара Азмуна удалось отыграться на 75-й минуте. А в компенсированное время Денис Макаров поиздевался сразу над двумя игроками гостей, а потом отменно пробил в дальний угол ворот. У Андрея Лунева не было шансов на спасение.

А в самом конце встречи уже гости получили право на пенальти после просмотра момента в штрафной "Рубина". Бить вызвался Артем Дзюба, но переиграть Юрия Дюпина он не смог. 2:1, интрига в чемпионате возрождается.

После 21-го тура у "Зенита" осталось 42 очка, 40 - у ЦСКА и 38 - у "Спартака".

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит"

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
Празднование 8 Марта
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России
Президент Сирии заразился коронавирусом
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"