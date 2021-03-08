С 8 по 14 марта телезрители увидят 13 премьер

Праздничная телепрограмма на 8 марта может выглядеть так. Весь день заряжайтесь "Мастером и Маргаритой" - целиком сериал Владимира Бортко покажет канал ТВ -3, начиная с 13.00. В 20.00 не забудьте включить Первый канал - там выберут в прямом эфире российского участника "Евровидения 2021". В 21.00 на "России 1" - мелодрама Жоры Крыжовникова "Лед 2".

Кто не захочет переключаться после нее, смотрит традиционное шоу Валентина Юдашкина, кто захочет - на выбор: на Первом канале в 23.30 - фильм "Прекрасная эпоха" (La Belle Époque) Николя Бедоса - с Фанни Ардан и Даниэлем Отоем в главных ролях, а на "ТВ Центре", в 23.35 - документальный фильм "Ирина Печерникова. От первой до последней любви...". И не забудьте с самого раннего утра, что на канале "Суббота!" появились развлекательные новости с ведущими Марией Миногаровой и Натальей Ящук. К тому же - 8 марта - день рождения Андрея Миронова. Если захотите вспомнить любимого артиста - вам на "Культуру" и на ОТР.

И только канал НТВ прямо в праздник берет быка за рога, начиная показ нового сериала "Марлен" с Юрием Стояновым в роли следователя, специализирующегося на преступлениях богемы. Несмотря на такой "план захвата" зрителя, остальные спокойно начинают свои сериалы 9 марта. Так, в этот день состоится самая крупная премьера этой недели - первая полная экранизация романа Вячеслава Шишкова "Угрюм-река". Об этом многосерийном фильме, который выходит на Первом канале 9 марта в 21.30, "РГ" пишет отдельно. Ранее мы рассказывали и о том, что на платформе "Смотрим" с 9 марта - документальный фильм Андрея Кончаловского "Человек неунывающий", а с 12 марта - неигровая картина Марианны Яровской "Женщины Гулага".

А чем же еще порадует наступающая неделя?

1. Фильмы и программы к 80-летию Андрея Смирнова. Документальная лента "Белорусский вокзал". Рождение легенды" - на Первом канале 13 марта в 15:30. В нем принимают участие сам Андрей Смирнов, Андрей Леонов, актёр, сын Евгения Леонова, Ян Потоцкий, звукорежиссёр, Алексей Смирнов, режиссёр, сын Андрея Смирнова Елена Папанова, актриса, дочь Анатолия Папанова, Иван Ургант, телеведущий, актёр, внук Нины Ургант, режиссеры Свергей Соловьев, Алексей Учитель, Александр Митта, а также - Михаил Швыдкой. Сам фильм "Белорусский вокзал" покажут на Первом канале 13 марта в 13.35. На канале "Россия - Культура" - в студии программы "Линия жизни" (12 марта в 19:45) сам Андрей Сергеевич. А 12 марта в 20:40 - художественный фильм "Осень", снятый режиссером в 1974 году по собственному литературному сценарию "Рябина - ягода нежная".

2. Детектив "Марлен" НТВ, с 9 марта, в 21.20. В структуре Главного следственного управления нет отдела, специализирующегося на преступлениях в довольно специфической среде селебрити. Представители богемы - люди влиятельные, известные, состоявшиеся и состоятельные, поэтому раскрытие таких преступлений требует самых неординарных приёмов работы. Именно такими и обладает следователь по особо важным делам Марлен Георгиевич Симонов, человек эксцентричный и своеобразный. В главной роли - Юрий Стоянов. Также снимались: Руслан Ягудин, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина, Владимир Большов, Павел Ворожцов и другие.

3. Комедийный сериал "Девушки с Макаровым" От пComedy Сlub Production и создателей популярного ситкома "Интерны". ТНТ, с 9 марта. По сюжету Майору Павлу Макарову в качестве наказания заменяют проверенную команду подчиненных на четверых новичков, еще и девушек: отличницу Анну Туркину, спортсменку Сашу Попову, мамочку Олесю Вербу и красотку Катю Синицкую. Макаров в способность женщин быть хорошими оперативницами не верит, поэтому старается сделать все, чтобы новички уволились в первый же день. Однако в ответственный момент девушки не сдают Макарова начальству, а вступаются за него. Делать нечего - теперь Макаров будет учить их азам профессии.В роли оперативника Макарова снялся Павел Майков, главные женские роли выпускниц Школы полиции достались молодым актрисам - Алевтине Тукан, Елене Полянской, Владе Ермолаевой и Валерии Астаповой. Дополняют картину в роли начальников отделов Олеся Судзиловская, Сергей Астахов и Георгий Дронов, в образе криминалиста - Дмитрий Лысенков.

4. Документальный фильм "Юлия Пересильд "Все женщины немного ведьмы". На Первом канале 13 марта в 10:15. Таким образом канал продолжает цикл документальных фильмов, поддерживающих" сериал "Угрюм-река". Первый был посвящен Александру Балуеву. … В послужном списке актрисы около полусотни театральных и киноролей. В Московском театре на Малой Бронной вот уже 11лет идет с ее участием легендарная "Варшавская мелодия", в Театре Наций - "Гроза", "Рассказы Шукшина" и другие спектакли. Кинозритель любит Юлию Пересильд за ее роли в фильмах "Край", "Битва за Севастополь", "Людмила Гурченко", "Таинственная страсть" и другие. В фильме, кроме работы над ролью Анфисы в "Угрюм-реке", Юлия расскажет о личной жизни, которую трудно отделить от работы - съемок, репетиций. Кроме того, она - попечитель фонда "Галчонок", который помогает детям с органическими поражениями центральной нервной системы.

5. К 80-летию прославленного тренера - документальный фильм "Фабрика чемпионов Алексея Мишина" - на Первом канале 9 марта в 23:55. День рождения у Алексея Мишина как раз 8 марта. На 80-летие ученики сделали ему идеальный подарок. В острейшей борьбе Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Михаил Коляда завоевали путевки на Чемпионат мира, который в конце марта пройдет в Стокгольме. Зрители познакомятся с женой и детьми Мишина, cо старшей сестрой Людмилой (ей недавно исполнилось 90), и с обожаемыми им внуками: малышкой Катенькой и названным в честь знаменитого деда Алешкой. На даче соберутся три поколения Мишиных.

6. Сериал "Небеса подождут". На канале "Россия 1", с 9 марта, в в 21:20. Сюжет похож на тот, что зрители знают по фильму "Привидение" с Дэми Мур и Патриком Суэйзи, а также еще на два фильма с названием "Небеса подождут". Сергей Воробьёв (Павел Трубинер) вёл обычную жизнь: строил планы с любимой женщиной Светланой (Александра Урсуляк), развивал бизнес с другом детства и партнёром Юрием (Анатолий Кот). Юрий предлагает Сергею преступную схему по продаже оружия, но Сергей отказывается и погибает от выстрела друга. Попав на тот свет, он уговаривает девушку "наверху" отпустить его обратно на Землю, чтобы защитить от друга-подлеца любимую, которая ждёт ребёнка.

Фото: фото телеканала "Россия".

7. Сериал "Пенниуорт" (Pennyworth), второй сезон. КиноПоиск HD, с 9 марта. Американский проект о безрассудной молодости будущего дворецкого Бэтмена возвращается с новыми сериями. Спустя год после событий первого сезона в Англии бушует разрушительная гражданская война, развязанная могущественной неофашистской организацией "Общество Воронов". Северный Лондон - один из последних оплотов сопротивления. Именно здесь, в нейтральной зоне Уэст-Энда, зрителей ждет встреча с Альфредом Пенниуортом. Теперь он управляет "Дилэйни", подпольным ночным клубом в Сохо, где рады каждому, вне зависимости от политических взглядов. Альфред подумывает о переезде. Его план - перебраться в Америку.

8. Документальный фильм "Актёрские драмы. У роли в плену". На канале "ТВ Центр", 11 марта в 23:05. Каждая из них мечтала о звёздной роли. Но, однажды ее получив, они с ужасом обнаруживали, что режиссёры, а вслед за ними и зрители, знать ничего не хотят про другие образы и характеры. Кинорежиссёры упорно отказывались снимать Эльзу Леждей, сыгравшую эксперта-криминалиста в сериале "Следствие ведут знатоки" в другом образе. Светлана Карпинская всю жизнь боролась с образом наивной "Девушки без адреса". Незабываемая "Золушка" оказалась последней ролью Янины Жеймо...

9. Документальный фильм "Дневники COVID-19. Нью-Йорк". Амедиатека, с 10 марта. Проект, показывающий, как Америка пережила первую волну пандемии коронавируса. Пять историй разных молодых режиссеров, которые записывали на камеру свои чувства во время тревожного локдауна.

10. Новый сезон программы "Историада" Исторический телеканал "365 дней ТВ" Новые выпуски "Историады" по-прежнему будут выходить по четвергам в 20:00. Всего зрителей ожидает 13 выпусков. Тема первого была - роль русской армии и флота в событиях революционного 1917 года. Очередной выпуск будет посвящен Древнему Египту. Эфир 11 марта в 20.00. Ведущий программы - историк-религиовед Алексей Юдин.

11. Сериал "Суррогатная мать". Канал "Dомашний", 11 марта в 19.00. У Лизы (Анастасия Панина) было все: любимый муж-адвокат Максим (Владимир Жеребцов), успешная карьера. Не было лишь детей, а Лиза так мечтала взять на руки своего малыша… Врачи не смогли помочь, и тогда в их жизни появилась молодая мать Алена (Екатерина Чуйкова), которая сбежала от мужа и хочет вернуть своего сына… У нее нет денег, чтобы оплатить услуги Максима, зато она может стать суррогатной матерью

Фото: Фотография канала "Dомашний"

12. Две премьеры канала "Москва 24". Обе программы выходят по субботам. Первая - The City. Едим. В каждой программе гастрокритик Александр Ильин и шеф-повар одного из столичных ресторанов рассуждают о еде, как об искусстве. Вторая программа - "Квартирный ответ". Это - телевикторина, в которую в прямом эфире играет весь город. Для участия нужно активировать QR-код через смартфон, который появится на телеэкране во время викторины и подключиться к игре. В прямом эфире ведущие программы Евгений Рыбов и Татьяна Сальникова зададут вопрос, а участники должны быстро выбрать из предложенных вариантов ответов правильный. Его нужно написать на листочке и показать в камеру гаджета. Играть можно одному, семьей или компанией друзей.

13. Не забываем о кино С 10 марта на нескольких платформах сразу фильм "Хандра" - участник конкурсной программы фестиваля "Кинотавр 2020" - остроумная комедия о Москве и ее обитателях. С 11 марта на платформах другой участник конкурса "Кинотавра" - фильм "Кто-нибудь видео мою девчонку?", снятый по книге Карины Добротворской. В главных ролях - Александр Горчилин и Аня Чиповская. На канале "Кинопремьера" впервые на российском ТВ фильм "Скандал", главную роль в которомы сыграла Шарлиз Терон. На этом же канале 10 марта в 20.30также впервые на ТВ в нашей стране - лента "Тайная жизнь" Терренса Малика. В главной роли - немецкий актер Аугуст Диль. 8 марта в онлайн-кинотеатре МТС ТВ появятся фильмы "Леди на драйве" - история о девушке - бунтующем подростке - и "Селфи" - французская комедийная антология о роли и влиянии технологий в нашем обществе.