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08.03.2021 00:18
Рубрика: В мире

Швейцарские избиратели одобрили запрет на полное закрытие лица

Текст: Максим Макарычев
Швейцарские избиратели на референдуме в воскресенье одобрили запрет на покрытия для лица, включая никаб и паранджу, которые носят мусульманские женщины в этой стране. Под запретом оказались также лыжные маски и банданы, используемые протестующими.
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости Фото: Евгений Котенко / РИА Новости
Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Эта мера запретит закрывать лицо в общественных местах, таких как рестораны, спортивные стадионы, в транспорте или во время прогулок. Документ предусматривает исключения в виде ношения никабов и паранджи в религиозных учреждениях. Под его действие не подпадают и лицевые покрытия, используемые в рамках ограничительных мер во время пандемии коронавируса, а также маски, которые носят в период традиционных празднований ежегодного национального карнавала. Официальные результаты голосования показали, что на воскресном референдуме эта мера была принята 51,2 процентами "за". Против проголосовало 48,8 процентов избирателей, которые пришли на участки.

Фото: Thehague/Istock
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Согласно веб-сайту федерального правительства Швейцарии, два кантона - Санкт-Галлен и Тичино ранее уже ввели запрет на полное закрытие лица. В некоторых других кантонах полное закрытие лица в настоящее время запрещено только во время протестов. Мусульмане составляют около пяти процентов от численности швейцарского населения, насчитывающего 8,6 миллиона человек, или около 390 тысяч человек. Большинство из них являются выходцами из Турции, Боснии и Косово.

Как сообщает Guardian, cторонники запрета утверждают, что он также направлен на то, чтобы остановить агрессивных уличных демонстрантов и футбольных хулиганов в масках. Они обратили внимание на то, что в тексте референдума прямо не упоминается понятие ислама или слова "никаб" и "паранджа". Предложение о проведении референдума было выдвинуто правой Швейцарской народной партией (СВП), которая проводила кампанию под лозунгом "Остановить экстремизм". В целом референдум подвергся критике со стороны ряда швейцарских религиозных организаций, правозащитных и гражданских групп, а также федерального правительства. Швейцарский совет религий, который представляет все основные религиозные общины Швейцарии, осудил голосование, подчеркнув, что право человека на свободу вероисповедания защищает религиозные обычаи, в частности, право на "мусульманский дресс-код". Швейцарский федеральный совет, который выполняет функции федерального правительства страны, и парламент также отвергли эту инициативу и посоветовали гражданам страны проголосовать против нее.

Воскресный референдум, отмечают эксперты, стал кульминацией многолетних дебатов по этому вопросу и состоялся через 12 лет после того, как в ходе предыдущего референдума в Швейцарии был принят запрет на строительство минаретов.

Между тем

Полные или частичные запреты на закрытие лица уже действуют в нескольких европейских странах, включая Францию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Данию, отмечает CNN. Франция была первой страной Старого Света, которая запретила ношение паранджи и никаба в общественных местах в 2011 году. Европейский суд по правам человека оставил запрет в силе в 2014 году.

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