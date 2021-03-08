Singapore Airlines запустила приложение для контроля здоровья пассажиров

Авиакомпания Singapore Airlines запустила приложение, разработанное Международной ассоциацией воздушного транспорта, для проверки состояния здоровья пассажиров, точнее наличия у них отрицательного теста на коронавирус. Как отмечается на сайте перевозчика, в это приложение будут загружаться результаты анализов, проведенных в одной из аккредитованных клиник, расположенных в Сингапуре, а также индонезийских Джакарте и Медане.

Первыми его опробуют путешественники, которые намерены совершить перелет из Сингапура в Лондон с период с 15 по 28 марта. Пассажирам с мобильными телефонами с операционной системой Apple iOS будет предложено загрузить приложение IATA Travel Pass и создать цифровое удостоверение личности. Для этого понадобятся паспортные данные и фотография. Также там можно будет разместить информацию о предстоящем рейсе. Это позволит записаться на сдачу теста на коронавирус в одной из указанных в списке клиник. Результат анализа будет доступен в этом же приложении. Их нужно будет предъявить перед регистрацией на рейс в местном аэропорту Чанги. Впрочем, по действующим в настоящее время правилам, пассажиру придется также озаботиться и наличием обычной справки из той же клиники.

Как ожидается, наличие такого приложения ускорит процесс регистрации на рейс и избавит от лишних проблем.

Как отмечает Singapore Airlines, пользователи будут иметь полный контроль над тем, как передается их личная информация, поскольку данные хранятся на мобильном телефоне, а не в какой-либо центральной базе данных.