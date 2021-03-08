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08.03.2021 20:27
Рубрика: Спорт

СКА уступил в четвертом матче серии против минского "Динамо"

Текст: Максим Домчев
В плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА не смог в четвертом матче победить минское "Динамо", "Барыс" сравнял счет в серии с "Металлургом", а московское "Динамо" и "Авангард" добились третьих побед над соперниками.

Четвертый матч серии между СКА и белорусским "Динамо" прошел в Минске. Для хозяев он вполне мог стать последним, поскольку после трех предыдущих поединков они уступали в серии до четырех побед 0-3.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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После первого периода гости вели в счете - 1:0. Автором шайбы стал нападающий Андрей Кузьменко. К счастью для "Динамо", в начале второго периода удалось отыграться после броска Артема Демкова. А шайба Дениса Мосалева на 476-й минуте встречи принесла белорусскому клубу столь желанную победу - 2:1.

Пятый матч серии пройдет в Санкт-Петербурге. Московское "Динамо" в Череповце переиграло "Северсталь" - 5:2. Счет в этой серии стал 3-1 в пользу столичного клуба. Следующая встреча пройдет в Москве. Гостевой успех праздновали и хоккеисты "Авангарда". В Екатеринбурге в овертайме они одолели местный "Автомобилист" - 4:3. Победную шайбу во второй дополнительной 20-минутке забросил Илья Ковальчук, ставший автором дубля. Омичи ведут в серии 3-1.

Только "Барысу" удалось сравнять счет в серии против "Металлурга". Хоккеисты из Казахстана выиграли четвертый матч со счетом 4:2. Счет в серии 2-2.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига)

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