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Рубрика: Спорт

СМИ: Бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак"

Текст: Максим Домчев
Фото: Яков Андреев/ РИА Новости Фото: Яков Андреев/ РИА Новости
Фото: Яков Андреев/ РИА Новости

По данным итальянских СМИ, новым наставником московского "Спартака" может стать итальянец Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший "Зенит".

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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По данным итальянского портала Аffaritaliani, руководство московского клуба заинтересовано в Спаллетти, который летом может сменить на посту главного тренера команды Доменико Тедеско, в конце 2020-го года объявившего о том, что он не будет продлевать контракт со "Спартаком", который истекает в конце нынешнего сезона.

По данным источника, в услугах 62-летнего специалиста заинтересованы также два клуба из Серии А - "Фиорентина" и "Наполи". В настоящее время Спаллетти находится без работы, а с 2017-го по 2019-й годы он возглавлял "Интер".

Итальянец имеет опыт работы в РПЛ. С декабря 2009-го по март 2014-го года он был главным тренером "Зенита" из Санкт-Петербурга, с которым дважды завоевывал титул чемпиона России.

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