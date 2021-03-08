СМИ: Бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак"

По данным итальянских СМИ, новым наставником московского "Спартака" может стать итальянец Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший "Зенит".

По данным итальянского портала Аffaritaliani, руководство московского клуба заинтересовано в Спаллетти, который летом может сменить на посту главного тренера команды Доменико Тедеско, в конце 2020-го года объявившего о том, что он не будет продлевать контракт со "Спартаком", который истекает в конце нынешнего сезона.

По данным источника, в услугах 62-летнего специалиста заинтересованы также два клуба из Серии А - "Фиорентина" и "Наполи". В настоящее время Спаллетти находится без работы, а с 2017-го по 2019-й годы он возглавлял "Интер".

Итальянец имеет опыт работы в РПЛ. С декабря 2009-го по март 2014-го года он был главным тренером "Зенита" из Санкт-Петербурга, с которым дважды завоевывал титул чемпиона России.