Новости

СМИ: Бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак" 19:19
СК проводит проверку ТЦ, где девочка наступила на оголенный провод 19:16
В США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда 19:10
Вассерман намерен участвовать в выборах в Госдуму 19:06
Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР 18:45
Новое видео Little Big собрало более полумиллиона просмотров за три часа 17:39
Премьер Эстонии допустила введение локдауна в стране 17:15
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию 17:04
В Финляндии бары и рестораны закроют на три недели 16:48
Волонтеры в Москве подарили женщинам более 300 тысяч тюльпанов 16:37
"Зенит" забыл привезти в Казань форму для матча против "Рубина" 16:35
Singapore Airlines запустила приложение для контроля здоровья пассажиров 16:33
Группа Little Big выпустила новый видеоклип - на трек Sex Machine 16:32
В Госдуме примут меры по недопуску блокировки материалов СМИ РФ в соцсетях 16:16
Президент Сирии заразился коронавирусом 15:34
Видео: Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта 15:32
Премьер Сербии сравнила с попыткой госпереворота незаконную прослушку Вучича 15:30
Видео: В Беларуси военные пилоты устроили на авиабазе музыкальный флэшмоб 15:25
Как поздравили женщин на военных базах России в Армении и Абхазии 14:50
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России 14:26
ИСУ утвердил обязательные элементы для коротких программ фигуристов 14:09
Таиланд сократит срок карантина для привитых от COVID-19 иностранцев 14:08
Крупное ДТП в Самарской области будет расследовать СК 14:00
Вяльбе назвала Большунова королем 13:53
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
08.03.2021 18:50
Рубрика: Спорт

Подарок форварда

Спартаковец Александр Соболев в день рождения оформил дубль и помог своей команде разгромить "Краснодар"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Московский "Спартак" одержал первую победу в этом году. В домашнем матче 21-го тура чемпионата страны "красно-белые" разгромили "Краснодар" со счетом 6:1.
Александр Соболев был признан лучшим игроком матча "Спартака" с "Краснодаром". Фото: Михаил Синицын

Матч в Тушине должен был дать ответ на вопрос: команда Доменико Тедеско сохранит реальные шансы на чемпионство или попадание в зону Лиги чемпионов либо сосредоточится на других задачах? Возобновление сезона в исполнении спартаковцев получилось не очень удачным: поражение в принципиальном дерби от "Динамо" в 1/8 финала Кубка, а затем проигрыш на своем поле "Рубину". Это далеко не те результаты, на которые рассчитывали болельщики "красно-белых".

Впрочем, у "Краснодара" дела складываются ничуть не лучше. Всего за неделю "быки" умудрились прекратить борьбу в Лиге Европы, дважды уступив загребскому "Динамо", а затем из Кубка России их выбил "Сочи". В чемпионате же команда Мурада Мусаева едва не проиграла "Уралу" (2:2), забив второй мяч в самой концовке.

Несмотря на звучную афишу, борьбы в Тушине не получилось. "Спартак" доминировал на протяжении практически всей встречи и заслуженно победил. И не просто победил, а разгромил соперника. В день своего 24-летия дубль оформил Александр Соболев, первый мяч после возвращения в Россию забил Квинси Промес, два гола записал в свой актив Джордан Ларссон. В общем, это был спартаковский вечер.

"Красно-белые" не только прервали серию из четырех поражений и одержали крупнейшую победу с 2015 года, но и поднялись на третье место в турнирной таблице.

- У нас сегодня все получилось. Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так "Спартак" должен действовать со всеми, - считает Соболев. - Мы показали качественный футбол, который всем должен понравиться. Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у него есть сильные помощники. Они нам подсказывают.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Федун после разгрома "Краснодара" вспомнил Черномырдина. Большое интервью владельца "Спартака"

Что касается "Краснодара", то "быки" в последних пяти матчах потерпели четыре поражения. Более того - они впервые пропустили шесть мячей во встрече Премьер-лиги.

Важную победу одержал ЦСКА. Вслед за поражением в дерби от "Локомотива" армейцы обыграли на своем поле грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Первый мяч за "красно-синих" забил Хосе Саломон Рондон.

Добавим, что накануне в рамках 21-го тура Премьер-лиги состоялись еще два матча: "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) и "Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать. До их старта ситуация в турнирной таблице была следующей: лидировал "Зенит" (42 очка), далее идут ЦСКА (40), "Спартак" (38) и "Сочи" (37).

Тем временем, сегодня станут известны первые участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Во вторник вечером пройдут ответные матчи между "Ювентусом" и "Порту", а также дортмундской "Боруссии" с "Севильей". В первых матчах победы одержали португальцы (2:1) и немцы (3:2).

Где будем смотреть

9 марта, вторник, "Матч ТВ"

22.45. "Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Боруссия" (Германия) - "Севилья" (Испания). Прямая трансляция.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Празднование 8 Марта
Празднование 8 Марта
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России
Президент Сирии заразился коронавирусом
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"