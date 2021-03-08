Московский "Спартак" одержал первую победу в этом году. В домашнем матче 21-го тура чемпионата страны "красно-белые" разгромили "Краснодар" со счетом 6:1.

Александр Соболев был признан лучшим игроком матча "Спартака" с "Краснодаром". Фото: Михаил Синицын

Матч в Тушине должен был дать ответ на вопрос: команда Доменико Тедеско сохранит реальные шансы на чемпионство или попадание в зону Лиги чемпионов либо сосредоточится на других задачах? Возобновление сезона в исполнении спартаковцев получилось не очень удачным: поражение в принципиальном дерби от "Динамо" в 1/8 финала Кубка, а затем проигрыш на своем поле "Рубину". Это далеко не те результаты, на которые рассчитывали болельщики "красно-белых".

Впрочем, у "Краснодара" дела складываются ничуть не лучше. Всего за неделю "быки" умудрились прекратить борьбу в Лиге Европы, дважды уступив загребскому "Динамо", а затем из Кубка России их выбил "Сочи". В чемпионате же команда Мурада Мусаева едва не проиграла "Уралу" (2:2), забив второй мяч в самой концовке.

Несмотря на звучную афишу, борьбы в Тушине не получилось. "Спартак" доминировал на протяжении практически всей встречи и заслуженно победил. И не просто победил, а разгромил соперника. В день своего 24-летия дубль оформил Александр Соболев, первый мяч после возвращения в Россию забил Квинси Промес, два гола записал в свой актив Джордан Ларссон. В общем, это был спартаковский вечер.

"Красно-белые" не только прервали серию из четырех поражений и одержали крупнейшую победу с 2015 года, но и поднялись на третье место в турнирной таблице.

- У нас сегодня все получилось. Играли в два форварда, поэтому в случае чего надо было бежать на центральных защитников, а Промес накрывал опорника. Так "Спартак" должен действовать со всеми, - считает Соболев. - Мы показали качественный футбол, который всем должен понравиться. Конечно, нам не хватает Тедеско на бровке, но у него есть сильные помощники. Они нам подсказывают.

Что касается "Краснодара", то "быки" в последних пяти матчах потерпели четыре поражения. Более того - они впервые пропустили шесть мячей во встрече Премьер-лиги.

Важную победу одержал ЦСКА. Вслед за поражением в дерби от "Локомотива" армейцы обыграли на своем поле грозненский "Ахмат" со счетом 2:0. Первый мяч за "красно-синих" забил Хосе Саломон Рондон.

Добавим, что накануне в рамках 21-го тура Премьер-лиги состоялись еще два матча: "Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) и "Рубин" (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать. До их старта ситуация в турнирной таблице была следующей: лидировал "Зенит" (42 очка), далее идут ЦСКА (40), "Спартак" (38) и "Сочи" (37).

Тем временем, сегодня станут известны первые участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Во вторник вечером пройдут ответные матчи между "Ювентусом" и "Порту", а также дортмундской "Боруссии" с "Севильей". В первых матчах победы одержали португальцы (2:1) и немцы (3:2).

Где будем смотреть

9 марта, вторник, "Матч ТВ"

22.45. "Ювентус" (Италия) - "Порту" (Португалия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. "Боруссия" (Германия) - "Севилья" (Испания). Прямая трансляция.