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08.03.2021 14:08
Рубрика: В мире

Таиланд сократит срок карантина для привитых от COVID-19 иностранцев

Текст: Юрий Когалов

Власти Таиланда приняли решение в два раза сократить срок, который должны проводить иностранцы на карантине по прибытии в страну, если они привились от коронавируса. Как передает агентство Reuters, вместо двух недель он составит всего семь дней.

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По словам министр здравоохранения Анутина Чарнвиранкула, послабления предусмотрены для путешественников из других стран, которые прошли вакцинацию не позднее чем за три месяца до поездки. При этом от необходимости предоставить справку об отсутствии коронавируса это их не освободит. Те, кто не сделали прививку, но получили отрицательный тест на COVID-19, будут обязаны провести на карантине 10 дней.

Новые правила начнут действовать с апреля.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Таиланде было зарегистрировано 26,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. В конце февраля в стране началась кампания по вакцинации. Как ожидается, гражданам Таиланда, привитым от COVID-19, будут выдавать документы, которые позволят им выезжать за границу.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд Пандемия коронавируса COVID-19

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