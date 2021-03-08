Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером

1. "Добрый вечер, а что это значит?" - один из трендов TikTok, одна из самых популярных фраз у подростков.

Поясним, что такое тренд. Это модная тема, идея которая становится главной для съемки видео.

"Если вы думаете, что подростки знают Ларису Мондрус и смотрят ее выступление на "Голубом огоньке" в 1966 году, вы глубоко ошибаетесь. Эта фраза для молодежи - возможность показать свои эмоции, она используется, когда они хотят показать свое желание пообщаться и высказать претензии", - рассказала "РГ" доцент кафедры практической стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Анастасия Николаева, которая много лет изучает язык интернета.

Ваш сын-подросток не пришел вовремя домой? Не вымыл посуду, хотя обещал? Обратитесь к нему: "Добрый вечер! А что это значит?" Посмотрите, как он будет удивлен. Вполне возможно, эта фраза поможет избежать скандала в семье. Заодно и расскажите, какие слова идут следом. Сами забыли? Напоминаем: "Добрый вечер, а что это значит? Значит, день был по-доброму начат, значит, день был по-доброму прожит, он умножит счастливые дни…"

2. "Если б каждый король уступил даме пост". Это перевод с английского языка популярной песни "Короли и королевы". Помните, в СМИ недавно прошла информация о том, что женщина стала машинистом поезда. Не помощником, а именно машинистом! Так вот, после этой информации в TikTok и появился новый тренд: "Если б каждый король уступил даме пост". В соцсети много юмористических видео на тему взаимоотношений мужчины и женщины. Эта фраза - идеальный комментарий под большую часть новостей. Особенно 8 марта.

3. "А что это такое? Я буду жаловаться!" - еще один тренд TikTok. Откуда он взялся? Анастасия Николаева поясняет: "В одном из реальных магазинов электротехники недовольная покупательница устроила скандал, запись попала в Cеть и стала трендом".

Допустим, ваш ребенок принес домой двойку из школы. Можно, наверное, и отчитать. Но попробуйте обратиться к нему со словами: "А что это такое? Я буду жаловаться!". Увидите реакцию. И, как знать, может быть, это поможет лучше найти общий язык с ребенком.