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08.03.2021 21:16
Рубрика: Экономика

Как остаться на дистанции

Удаленка перестанет быть обязательной для тех, кому за 65
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
С 1 апреля перевод на удаленку работников старше 65 лет становится рекомендательным, а не обязательным, как это было ранее. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, за работающими пенсионерами сохраняется приоритетное право на дистанционную занятость, однако решение об этом теперь работодатели будут принимать самостоятельно, ориентируясь на ситуацию с коронавирусом. Постановлением также отменяются временные правила по оформлению больничных листов для граждан старшего возраста, которые действовали в период введения карантинных мер.

Фото: iStock
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Ранее ограничение на привлечение работающих пенсионеров к очному исполнению трудовых обязанностей вводилось по решению местных властей при ухудшении эпидемиологической обстановки в регионе, и работодатели обязаны были перевести таких работников на удаленку с сохранением прежней зарплаты или отправить их на больничный, который оплачивался напрямую из средств Фонда социального страхования. Это связано с тем, что граждане старше 65 лет находятся в зоне риска по COVID-19 и переносят заболевание особенно тяжело.

Всего в России более 7 млн работающих пенсионеров, рассказали в Пенсионном фонде.

Как отмечает ВЦИОМ, доля россиян, занятых удаленно, во время режима самоизоляции из-за коронавируса возросла в восемь раз, при этом на дистанционный труд перешел каждый четвертый работник старше 65 лет. В основном это специалисты с высшим образованием, работающие в бюджетной сфере.

В тех случаях, когда работодатель не нашел возможности для перевода сотрудника-пенсионера в режим дистанционной занятости, оформлялся лист нетрудоспособности, который могли получить граждане без симптомов заболевания. Выплаты по нему проводились на общих условиях. То есть для граждан со стажем работы свыше восьми лет их размер составлял 100% от зарплаты.

Удаленка стала привлекательной для сотрудников и работодателей

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России заболеваемость COVID-19 устойчиво снижается. Сегодня она составляет 7,5 на 100 тысяч человек. Это один из самых низких показателей за последнее время. Благодаря вакцинации формируется устойчивый коллективный иммунитет к коронавирусу. Ожидается, что к началу осени антитела к нему будут у 60% россиян.

Тем временем

В Москве домашний режим для жителей в возрасте 65+ из обязательного стал рекомендательным с 8 марта. С этого же дня социальные карты, дающие право пожилым горожанам на льготный проезд в общественном транспорте, разблокированы. Решение столичных властей на этот счет мэр города Сергей Собянин объяснил в своем блоге так: "Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Собянин: Обязательные ограничения для людей старше 65 будут переведены в рекомендательные

И наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: "Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть".

И вот теперь, по мнению мэра, действительно появилась возможность перевести тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, с обязательного режима самоизоляции в рекомендательный. В то же время Собянин напоминает москвичам: "Ваш возраст и ваши хронические заболевания - это зона риска. По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700-800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок". А уж если куда-то ехать, по его мнению, нужно отправиться в первую очередь на пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от COVID-19, которая гарантированно защитит от тяжелого течения заболевания коронавирусом. По последним данным, прививки от COVID-19 в Москве сделали 700 тысяч горожан.

Подготовила Любовь Проценко

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