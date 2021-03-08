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Рубрика: Общество

Человек поколения победителей

Ушел из жизни бывший Генеральный прокурор СССР
Текст: Виктор Блажеев, Владимир Груздев, Павел Крашенинников, Владимир Плигин, Сергей Степашин
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
7 марта 2021 г. в возрасте 97 лет скончался советский и российский ученый-правовед и государственный деятель, специалист в области уголовного права, уголовного процесса и криминологии, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР, лауреат премии "Юрист года" 2015 года Александр Яковлевич Сухарев.
Александр Яковлевич Сухарев был яркий и талантливый человек. Фото: Photoxpress

Ушел яркий, талантливый, замечательный человек, жизненный путь которого был ярким примером служения Отечеству.

Александр Яковлевич из того поколения победителей, на чью долю выпало участие в Великой Отечественной войне. Он прошел многочисленные сражения от Москвы до Вислы, был тяжело ранен. Награжден боевыми орденами.

После войны, окончив Всесоюзный юридический заочный институт, Александр Яковлевич решил связать свою жизнь со сферой права.

Благодаря его принципиальности и объективности, профессионализму и мудрости ему были доверены высокие и ответственные государственные должности в органах юстиции и прокуратуры: Александр Яковлевич был заместителем министра юстиции СССР, министром юстиции РСФСР, Генеральным прокурором СССР, советником Генерального прокурора Российской Федерации. Долгое время возглавляя Институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, вел активную научно-педагогическую и творческую деятельность. Автор многих научных работ в области уголовного права и процесса, законности и прокурорского надзора.

Он прошел многие сражения от Москвы до Вислы, был тяжело ранен. Награжден боевыми орденами

Александр Яковлевич принимал активное участие в подготовке уголовного и уголовно-процессуального законодательства, законодательства о прокуратуре.

Высочайший профессионализм, колоссальное чувство долга и самоотдача, искреннее внимание к людям и их проблемам снискали А.Я. Сухареву заслуженные авторитет и уважение.

Светлая память об Александре Яковлевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

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