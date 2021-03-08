В Гидрометцентре сообщили о скором потеплении

Обширный атлантический циклон, пришедший с Балтики и прошедший через всю европейскую территорию, определял погоду в праздничные мартовские дни. Поэтому погода была очень изменчивой, но при этом весеннего тепла совсем не ощущалось. И впереди жителей центра европейской территории ждут еще несколько морозных дней, рассказала "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Очень холодно будет на севере европейской территории - в Ненецком округе, Архангельской и Мурманской областях. Там температура на 7-10 градусов будет ниже климатической нормы. Днем ожидаются морозы до минус 20-25 градусов, местами до минус 30 градусов. А по ночам и вообще возможны 40-градусные морозы.

В центре европейской территории с приходом антициклона с Кольского полуострова и Скандинавии в ночь на 9 марта морозы тоже усилятся до минус 15 градусов. Днем минус 10 градусов. Эта погода характерна и для столичного региона. 10 марта в ночь еще холоднее - до минус 20 градусов. А днем около 10 мороза, что на десять и более градусов ниже климатической нормы. 11 марта ночью тоже около 20 мороза, а днем- минус 5-7 градусов. Осадки в начале недели маловероятны. Но в отдельных местах температура по ночам будет понижаться до минус 28 градусов.

По словам Паршиной, такие морозы совсем не характерны для погоды центра страны в начале марта. Последний раз 25-градусные морозы в первые мартовские дни были аж в 1915 году.

Антициклон с холодным воздухом уйдет на Поволжье, а с запада придет циклон, который принесет с собой снег и потепление. Ночью уже будет минус 10 градусов, днем 13 марта около нуля. 14 марта ночью около нуля, а днем возможно потепление до плюс 7 градусов.

Неблагоприятная погода 9 марта ожидается в Челябинской области. Там сильный снег и снежные заносы на дорогах. Ветрено будет в Оренбургской области. В Новосибирской и Кемеровской областях мокрый снег, метель. В Томской области тоже ветрено, снежно, сильный гололед. В Алтайском и Красноярском краях такая же неблагоприятная ситуация.

Погода 11 марта испортится на Черноморском побережье. Очень ветрено будет в районе Новороссийска. А на Северном Кавказе и в Ставропольском крае сильные осадки в виде снега с дождем.