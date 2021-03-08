В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России

Закрытие на Украине оппозиционных телеканалов стало ударом по русскоязычным жителям Украины и по демократии в стране, а не по России. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление советника министра внутренних дел Украины Валерия Поцелуйко.

Ранее тот назвал закрытие в стране оппозиционных телеканалов "сильным ударом" по России и "потрясением" для нее.

"Это вызывает большое недовольство среди людей, в первую очередь русскоязычных, потому что эти каналы пользовались популярностью", - прокомментировал Чепа, которого цитирует RT. Он отметил, что зрителям нужна альтернативная точка зрения на многие вопросы. "Сложно сказать, что это удар по России, - это удар по демократии", - резюмировал парламентарий.

Решение о закрытии телеканалов было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе, и Киев, по его словам, пытается за счет этого шага перенести ответственность на Россию в условиях тотального невыполнения минских договоренностей.

"Они хотят полностью умалчивать ситуацию, перекраивать ее, и это вызывает серьёзную озабоченность", - добавил депутат.