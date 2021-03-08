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Рубрика: В мире

В Испании назвали новые угрозы Европе после пандемии

Текст: Юрий Когалов
Пандемия коронавируса создала новые угрозы Европе. Странам Старого Света предстоит столкнуться с сокращением рождаемости.

Этот процесс уже начался, пишет испанская El Pais. По данным газеты, в декабре 2020 - январе 2021 года, спустя девять месяцев после начала пандемии, в Испании рождаемость упала на 22,6 процента по сравнению с показателями прошлых лет. Это значит, что когда испанцы были заперты дома из-за карантина, они вовсе не думали о продолжении рода. Впрочем, в обществе тогда преобладал страх, поскольку многие лишились работы, сотни людей скончались от COVID-19. На этом фоне люди решили отложить создание семьи до лучших времен.

Фото: AFP/MOHAMED EL-SHAHED
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Аналогичная ситуация сложилась во Франции и Италии, там отмечен 13-процентный и 21-процентный спад соответственно. Конечно, по двум месяцам сложно сделать прогноз на весь 2021 год, но эксперты уверены, что спад рождаемости будет отмечаться как минимум в течение всего этого года. И это при том, что в Испании и так в последние годы отмечается снижение рождаемости. В 2019-м были зафиксированы самые низкие показатели (360 тысяч) за всю историю наблюдения, которая ведется с 1941 года. По словам специалистов, сейчас все чаще женщины откладывают рождение первого ребенка "на потом". Как отмечает Альберто Санс, профессор факультета политических наук и социологии Мадридского университета Комплутенсе, это отголоски экономического кризиса 2008 года, который привел к тому, что в Испании сейчас лишь 1,2 ребенка на каждую взрослую женщину, способную родить. Это один самых низких показателей в мире.

По словам демографа Тересы Кастро, нынешнюю ситуацию, которая сложилась во многих странах Европы, можно охарактеризовать словом "неуверенность". Как показали опросы, люди боятся потерять работу, а потому откладывают принятие важных решений. И это при том, что многим уже больше 30 лет. Альберт Эстеве, директор Центра демографических исследований Автономного университета Барселоны, считает, что демографическая ситуация в Европе в ближайшие годы будет только ухудшаться.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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