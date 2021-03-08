В Италии будут выпускать российскую вакцину от COVID-19

Новости

В ВОЗ заявили о поддержке электронной сертификации вакцинации от COVID-19 00:05
Депутат бундестага ФРГ подал в отставку из-за коррупционного скандала 08.03.2021
Президент США Джо Байден впервые обратится к нации 11 марта 08.03.2021
Возбуждено дело после того, как ребенок наступил на провод в столичном ТЦ 08.03.2021
Вратарь "Рубина" заявил, что отбил пенальти от Дзюбы благодаря реакции 08.03.2021
Певица Манижа выступит от России на конкурсе "Евровидение-2021" 08.03.2021
Ракова: За "вторую волну" COVID-19 переболели втрое больше москвичей 08.03.2021
Норвежский журналист раскритиковал Авакова за его слова о русском языке 08.03.2021
Группа Little Big не будет представлять Россию на "Евровидении-2021" 08.03.2021
СКА уступил в четвертом матче серии против минского "Динамо" 08.03.2021
Джонсон отказался комментировать интервью Меган Маркл Опре Уинфри 08.03.2021
СМИ: Бывший тренер "Зенита" Спаллетти может возглавить "Спартак" 08.03.2021
СК проводит проверку ТЦ, где девочка наступила на оголенный провод 08.03.2021
В США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда 08.03.2021
Вассерман намерен участвовать в выборах в Госдуму 08.03.2021
Кравчук рассказал, как можно было сохранить СССР 08.03.2021
Новое видео Little Big собрало более полумиллиона просмотров за три часа 08.03.2021
Премьер Эстонии допустила введение локдауна в стране 08.03.2021
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию 08.03.2021
В Финляндии бары и рестораны закроют на три недели 08.03.2021
Волонтеры в Москве подарили женщинам более 300 тысяч тюльпанов 08.03.2021
"Зенит" забыл привезти в Казань форму для матча против "Рубина" 08.03.2021
Singapore Airlines запустила приложение для контроля здоровья пассажиров 08.03.2021
Группа Little Big выпустила новый видеоклип - на трек Sex Machine 08.03.2021
В Госдуме примут меры по недопуску блокировки материалов СМИ РФ в соцсетях 08.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
08.03.2021 22:50
Рубрика: В мире

Спутник прилетел в Европу

В Италии будут выпускать российскую вакцину от COVID-19
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8399)
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут выпускать в Италии. Соглашение об этом подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma&Biotech, сообщает РИА Новости со ссылкой на Итало-Российскую торговую палату (ИРТП).

"Впервые подписано соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Европе, выпускаться она будет в Италии. Это решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс", - цитирует ИРТП информагентство. Отмечается, что площадка для масштабирования вакцины заработает в июле, до конца года будет выпущено 10 млн доз.

Фото: REUTERS
Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"

Ранее с предложением о производстве "Спутник V" в Италии выступила итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech. Торговая палата способствовала проведению переговоров между европейскими компаниями с представителями российских госструктур.

Вакцина "Спутник V" разработана центром им. Гамалеи и зарегистрирована в августе 2020 года. В ходе III фазы клинических исследований ее эффективность составила 91,6%, писал научный журнал Lancet. "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений госрегуляторами российская вакцина занимает второе место в мире. Препарат создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.

В мире Европа Италия Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Ракова: За "вторую волну" COVID-19 переболели втрое больше москвичей
В Госдуме оценили украинское заявление об "ударе" по России
"Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Великобританию
В Совфеде ответили на планы США провести серию кибератак против России
Президент Сирии заразился коронавирусом
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах"
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков