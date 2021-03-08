В Италии будут выпускать российскую вакцину от COVID-19

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут выпускать в Италии. Соглашение об этом подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma&Biotech, сообщает РИА Новости со ссылкой на Итало-Российскую торговую палату (ИРТП).

"Впервые подписано соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Европе, выпускаться она будет в Италии. Это решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс", - цитирует ИРТП информагентство. Отмечается, что площадка для масштабирования вакцины заработает в июле, до конца года будет выпущено 10 млн доз.

Ранее с предложением о производстве "Спутник V" в Италии выступила итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech. Торговая палата способствовала проведению переговоров между европейскими компаниями с представителями российских госструктур.

Вакцина "Спутник V" разработана центром им. Гамалеи и зарегистрирована в августе 2020 года. В ходе III фазы клинических исследований ее эффективность составила 91,6%, писал научный журнал Lancet. "Спутник V" одобрен в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений госрегуляторами российская вакцина занимает второе место в мире. Препарат создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, которые вызывают обычную простуду и с которыми человечество сталкивалось на протяжении тысячелетий.