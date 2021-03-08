В США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в убийстве Джорджа Флойда

В США начался процесс по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве темнокожего Джорджа Флойда. На первом этапе предстоит определиться с составом жюри присяжных. Как ожидается, на это уйдет порядка трех недель.

Столь долгий срок обусловлен характером дела. Потенциальным присяжным пришлось заполнить 16-страничную анкету с указанием своего отношения к движению Black Lives Matter, полиции и системе правосудия в целом. Лишь после подбора 12 присяжных начнется разбирательство самого дела. Вступительные речи, как прогнозируется, прозвучат не раньше конца марта, свои доводы защита и обвинение должны будут представить в течение последующих двух-четырех недель.

Как отмечает Forbes, в ожидании начала суда многие здания в городе Миннеаполис (штат Миннесота) были огорожены заборами и бетонными конструкциями на случай повторения прошлогодних массовых беспорядков.

Напомним, Джордж Флойд скончался после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. Всех полицейских, принимавших участие в задержании, уволили, а затем предъявили обвинения. Шовичу - в непредумышленном убийстве, его коллегам - в преступной халатности, пособничестве в непредумышленном убийстве.

После смерти Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки. Для их подавления на помощь полиции была привлечена Национальная гвардия США, в ряде городов вводился комендантский час.