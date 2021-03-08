Верховный суд РФ разъяснил, кто отвечает за неправильное списание долга

Очень важное для граждан разъяснение сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда разбиралась в списании "долговых" сумм со счета некой гражданки. У женщины забрали деньги, которые трогать было нельзя.

У нашей героини был долг, и пристав по исполнительному листу забрал средства со счета, куда гражданке шли положенные ей социальные выплаты.

По закону есть деньги, которые никто не имеет права трогать, вне зависимости, есть у человека долг или нет. Социальные выплаты, которые делает государство, как раз и относятся к тем самым - "неприкосновенным" деньгам.

Но, тем не менее, приставы с таких счетов деньги списывают достаточно часто. Потом человек месяцами обивает пороги судов и служб приставов, доказывая, что эти деньги трогать запрещается. В итоге, гражданин всегда побеждает. Но сколько нервов, времени и тех же денег уходит на такое доказывание?

С таким спором и столкнулся Верховный суд, после чего растолковал, кто именно должен отвечать за неправильно взятые деньги - банк, который не мог не видеть, с какого счета списывает средства, или пристав, не поинтересовавшийся, что за деньги он забирает.

Сразу подчеркнем главную мысль Верховного суда РФ - закон запрещает в счет долгов забирать социальные выплаты, но тот же закон не содержит четкого указания, кто конкретно должен контролировать источники поступления подобных денег.

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, ответственность в таких случаях несет и банк, и пристав. А кто именно - зависит от конкретных обстоятельств.

Наша история началась с того, что некая гражданка принесла в суд иск к крупному банку. В иске женщины было сказано, что с ее счета в этом банке несколько лет назад списали по исполнительному листу почти 75 тысяч рублей в пользу другого банка. Причем деньги забрали с карты, на которую она получала только социальные выплаты. Это была пенсия после потери кормильца, пособие на ребенка и компенсация за проживание в зоне со льготным социально-экономическим статусом. Истица увидела списание не сразу, а спустя несколько лет. Но как только заметила, потребовала, чтобы банк, где у нее был этот счет, вернул деньги.

Кроме незаконно списанных средств, она потребовала вернуть незаконно списанную сумму, а также компенсировать упущенную выгоду и моральный вред.

Женщина свои требования аргументировала статьей 70 Закона "Об исполнительном производстве" в редакции, которая действовала на день обращения в суд. Эта статья перечисляет случаи, когда банк может не исполнить требования пристава: если на счете нет денег, средства арестованы, операции приостановлены или в других ситуациях, предусмотренных федеральным законом. К последнему случаю относятся социальные выплаты, обращать взыскание на которые запрещает статья 101 Закона об исполнительном производстве.

Но районный суд встал на сторону банка. В своем решении суд заявил: на дебетовую карту гражданки могли приходить любые переводы. А банк-ответчик не имел права выяснять источники поступлений и самостоятельно решать, исполнять ли постановление пристава. Банк не мог оценивать правомерность требований судебного пристава - они для него обязательны, объяснил райсуд. Он решил, что факта списания самого по себе недостаточно для вывода, что банк причинил вред. По словам представителя банка, списания денег проводились по исполнительному листу и прекратились сразу же, как только банк получил постановление пристава об отмене обращения взыскания.

Недовольная гражданка дошла до Верховного суда. Но Верховный суд поддержал эти выводы. Судебная коллегия по гражданским делам обратила внимание на статью 70 Закона об исполнительном производстве, на которую ссылалась истица. Действительно, эта норма, по сути, устанавливает обязанность банка проверять источники средств, но только с 1 июля 2014 года. До этого дня действия банка, который списывает деньги по указанию пристава, являются законными. Проверить назначение поступлений женщине должна была служба приставов - именно она является надлежащим ответчиком по иску.

Итак, Закон "Об исполнительном производстве" запрещает обращать взыскание на некоторые виды доходов, например, пособия на содержание детей или в связи со смертью кормильца. Так сказано в статье 101 Закона об исполнительном производстве. Если долги по исполнительному листу погасили за счет этих выплат, человек может потребовать их вернуть.

Закон запрещает забирать соцвыплаты, но в нем нет четкого указания, кто должен за этим следить

Верховный суд четко разъяснил, кто ответит за ошибку - банк или приставы. Ориентироваться надо на дату списания спорной суммы. После 1 июля 2014 года банк должен проверять, можно ли наложить взыскание. Именно в этот день вступила в силу соответствующая редакция части 8 статьи 70 Закона об исполнительном производстве. Если же списание произошло раньше 1 июля 2014 года, когда такой обязанности у банков еще не было, значит, за ошибку отвечают судебные приставы.

Поскольку в нашем случае перечисления со счета дамы проводились с осени 2013 по 11 сентября 2014 года - ответчиков здесь двое. До 1 июля 2014 года это служба судебных приставов, а после этого дня - банк.