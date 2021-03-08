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08.03.2021 15:32
Рубрика: Общество

Видео: Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта

Текст: Юрий Когалов
Послы и постпреды РФ при международных организациях поздравили женщин с праздником 8 марта. В размещенных в социальных сетях российского МИД видеообращениях собраны пожелания со всего мира.

Так, министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал сделать все, чтобы женщины "были окружены вниманием и заботой" и чаще улыбались. "Желаю вам солнечного, весеннего настроения, воплощения самых амбициозных планов и всего самого наилучшего!" - заявил глава МИД. По его словам, все мужчины гордятся достижениями женщин как в профессиональном, так и семейном плане.

Поздравления из уст послов прозвучали на английском, французском, немецком, испанском, китайском и даже кхмерском языках. В первую очередь дипломаты желали счастья и крепкого здоровья.

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