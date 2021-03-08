Видео: В Беларуси военные пилоты устроили на авиабазе музыкальный флэшмоб

В Беларуси военные летчики авиабазы Мачулищи записали в честь 8 Марта видеоклип и поздравили женщин оригинальным флэшмобом. В главных ролях снялись действующие летчики офицеры наземных служб и технический состав части.

Офицеры читали стихи известных поэтов и пели популярные романсы, а потом прошли по взлетной полосе маршем в виде цифры "8". Однако особенный букет они подарили в воздухе во время показательных полетов с отстрелом тепловых ловушек.

Отметим что в белорусской армии служат более четырех тысяч женщин. Более 700 из них носят офицерские погоны, свыше 1000 - погоны прапорщика и около 2300 - проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов.

Подавляющее большинство офицеров-женщин - это военные врачи, психологи, переводчики, юристы и связисты. Однако женщины проходят службу и на должностях командного, инженерного, технического, военно-гуманитарного, идеологического, педагогического профиля.