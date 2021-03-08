Владимир Путин назвал лучшие качества женщин

Женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом "каким-то непостижимым образом" везде и все успевают, достигают вершин в самых разных сферах деятельности, вызывают уважение своей надежностью и ответственным подходом к делу. Такие лучшие качества женщин выделил президент Владимир Путин, поздравляя соотечественниц с праздником 8 Марта.

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство - безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми", - сказал глава государства.

Заботу о детях и домашнем очаге Путин назвал нелегким каждодневным трудом, заслуживающим самого высокого признания.

Особым образом он отметил в своем поздравлении медицинских работников. По его словам, отметив, что в тяжелейших условиях эпидемии они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей. "Вы дарите пациентам истинно женскую душевную поддержку", - подчеркнул Путин, благодаря женщин - врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек.

"Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы", - заключил президент.