Владимир Путин назвал лучшие качества женщин

Новости

Эксперты назвали самые женские профессии 2021 года 01:00
Ян назвал Стерлинга клоуном из-за фото с поясом UFC 00:53
Сборная Норвегии подаст апелляцию на решение о дисквалификации Клебо 00:05
Французский политик-миллиардер Дассо погиб в результате крушения вертолета 07.03.2021
Посольство в ЦАР проверяет информацию об экстренной посадке вертолета 07.03.2021
Большунов считает, что Иверсен не заслужил победу в марафоне 07.03.2021
После взрыва газа в доме в Серпухове из-под завалов извлекли девочку 07.03.2021
Беларусь запустит производство "Спутник V" в конце марта 07.03.2021
Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков в Подмосковье 07.03.2021
"МЮ" прервал 21-матчевую победную серию "Манчестер Сити" 07.03.2021
Власти назвали возможную причину пожара на реке в ХМАО 07.03.2021
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ 07.03.2021
В Праге прошел несанкционированный митинг против антиковидных ограничений 07.03.2021
Промес впервые забил за "Спартак" после возвращения в клуб 07.03.2021
Большунов не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения 07.03.2021
Биатлонист Тарьей Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ 07.03.2021
Клебо признался, что ему непросто будет смириться с дисквалификацией 07.03.2021
На северо-западе Москвы сгорел ангар 07.03.2021
Музей Победы подготовил онлайн- и офлайн-программы к 8 марта 07.03.2021
ВОЗ высоко оценила инвестиции России в науку после вакцины "Спутник V" 07.03.2021
Большунов расплакался после объявления о дисквалификации Клебо 07.03.2021
В Сирии при взрыве двух мин погибли не менее 18 человек 07.03.2021
Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса "Бал" в уникальной безэховой камере 07.03.2021
Клебо дисквалифицирован за столкновение с Большуновым 07.03.2021
СК завел дело о покушении на убийства после пожара в ночном клубе 07.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как повысить размер будущей пенсии
Как повысить размер будущей пенсии
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
08.03.2021 00:28
Рубрика: Власть

Владимир Путин назвал лучшие качества женщин

Женщины приносят в мир гармонию, нежность, красоту, безусловную материнскую любовь и при этом "каким-то непостижимым образом" везде и все успевают, достигают вершин в самых разных сферах деятельности, вызывают уважение своей надежностью и ответственным подходом к делу. Такие лучшие качества женщин выделил президент Владимир Путин, поздравляя соотечественниц с праздником 8 Марта.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство - безусловную материнскую любовь. Без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы он выросли успешными, достойными людьми", - сказал глава государства.

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости
Что знает о женщине статистика

Заботу о детях и домашнем очаге Путин назвал нелегким каждодневным трудом, заслуживающим самого высокого признания.

Особым образом он отметил в своем поздравлении медицинских работников. По его словам, отметив, что в тяжелейших условиях эпидемии они проявляют душевную щедрость и профессионализм, продолжают трудиться с полной отдачей. "Вы дарите пациентам истинно женскую душевную поддержку", - подчеркнул Путин, благодаря женщин - врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек.

"Еще раз от всего сердца поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, успехов, успехов во всем. Взаимопонимания с теми, кто вам дорог. И, конечно же, как можно больше поводов для улыбок и радости. Будьте счастливы", - заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Празднование 8 Марта

Главное сегодня

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам СМИ
Вузы смогут проводить дистанционную аттестацию с помощью биометрии
В Госдуме оценили польские рассуждения о войне НАТО и России
Беларусь запустит производство "Спутник V" в конце марта
Французский политик-миллиардер Дассо погиб в результате крушения вертолета
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада