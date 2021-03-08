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08.03.2021 20:05
Рубрика: Власть

Любовь и благодарность

Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
8 марта президент Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником.
Владимир Путин пожелал российским женщинам здоровья и взаимопонимания с близкими. Фото: РИА Новости Владимир Путин пожелал российским женщинам здоровья и взаимопонимания с близкими. Фото: РИА Новости
Владимир Путин пожелал российским женщинам здоровья и взаимопонимания с близкими. Фото: РИА Новости

"Давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром", - заявил президент. "Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство - безусловную материнскую любовь", - подчеркнул он. "Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных, - все это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания", - отметил Путин.

Видео: Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта

Отдельно президент поздравил женщин-медработников. "В тяжелейших условиях эпидемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, продолжаете трудиться с полной отдачей", - оценил он, поблагодарив врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек, всех, кто спасает и выхаживает больных в "красных зонах", в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. "Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку", - сказал Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Празднование 8 Марта

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