Волонтеры в Москве подарили женщинам более 300 тысяч тюльпанов

Волонтеры в Москве вместе с представителями молодежных организаций и Общественной палаты столицы поздравили женщин с 8 Марта на улицах города. А в парке Горького прошел спортивный забег с тюльпанами.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Мосволонтера", женщинам в рамках акции "Вам, любимые" подарили более 300 тысяч тюльпанов. Цветы вручали в парках, на железнодорожных вокзалах, станциях метро, бульварах и площадях.

На улицах и в парках в течение нескольких дней был установлен большой почтовый ящик в форме сердца. Отправить бесплатно с его помощью поздравительную открытку любимым мог любой желающий.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В парке Горького же прошел забег, к которому присоединились 650 парней и мужчин. Они преодолели символическую дистанцию с букетами тюльпанов. На финише мужчины подарили их девушкам.

- Основная задача акции - подарить девушкам и женщинам хорошее настроение. Я думаю, это получилось на сто процентов, - рассказал руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Антон Белокопытов. - Мы видели искренние эмоции и улыбки девушек на финише во время спортивного забега, радость женщин на улицах города, когда им дарили цветы. А еще какое-то время будем наблюдать радость от доставленных праздничных открыток, ведь почтовые ящики ждут своих посланий целый день и 8 марта.