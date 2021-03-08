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08.03.2021 16:37
Рубрика: Общество

Волонтеры в Москве подарили женщинам более 300 тысяч тюльпанов

Текст: Максим Милославский
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Волонтеры в Москве вместе с представителями молодежных организаций и Общественной палаты столицы поздравили женщин с 8 Марта на улицах города. А в парке Горького прошел спортивный забег с тюльпанами.

Видео: Российские дипломаты поздравили женщин с 8 Марта

Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Мосволонтера", женщинам в рамках акции "Вам, любимые" подарили более 300 тысяч тюльпанов. Цветы вручали в парках, на железнодорожных вокзалах, станциях метро, бульварах и площадях.

На улицах и в парках в течение нескольких дней был установлен большой почтовый ящик в форме сердца. Отправить бесплатно с его помощью поздравительную открытку любимым мог любой желающий.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В парке Горького же прошел забег, к которому присоединились 650 парней и мужчин. Они преодолели символическую дистанцию с букетами тюльпанов. На финише мужчины подарили их девушкам.

- Основная задача акции - подарить девушкам и женщинам хорошее настроение. Я думаю, это получилось на сто процентов, - рассказал руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Антон Белокопытов. - Мы видели искренние эмоции и улыбки девушек на финише во время спортивного забега, радость женщин на улицах города, когда им дарили цветы. А еще какое-то время будем наблюдать радость от доставленных праздничных открыток, ведь почтовые ящики ждут своих посланий целый день и 8 марта.

Фото: Константин Завражин/РГ
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