Захарова: Игнорирование западными интернет-гигантами законов РФ недопустимо

"Это действительно проблема, которая встала в полный рост в последние годы", - отметила дипломат. "Казалось бы, интернет - общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами", - обратила внимание Захарова.

По ее словам, эти компании, работая в российской среде, часто не только не подчиняются российским законам, но и нарушают их. Более того, они и выписанные им штрафы игнорируют. "Это недопустимо", - подчеркнула представитель МИД РФ. Захарова отметила, что с такими проблемами сталкиваются разные страны, и где-то уже нашли выход, как, например, в Австралии.

"Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, США практически молились на свободу слова, не подвергая сомнению свою приверженность этому важнейшему постулату. А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно", - отметила Захарова.

По ее словам, подобные действия требуют законодательного урегулирования. "Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы. Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета", - заявила дипломат, напомнив, что российские СМИ давно сталкиваются в блокировкой их аккаунтов в соцсетях. "Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства", - отметила Захарова, назвав происходящее "зачисткой информационного пространства".

По ее мнению, соцсети не должны запрещать политическую информацию в период выборов, необходимо давать возможность высказаться всем сторонам. Блокировка же такой информации является "доказательством избирательного, дискриминационного подхода и нарушения свободы слова" интернет-платформами.

"Правила должны быть, каждая страна или суверенное государство имеет права или право на собственное законодательство. Эти правила должны быть четкими, ясно сформулированными, а не меняться раз от раза просто под давлением той или иной лоббистской группировки или политической группировки. Это очень сложная проблема, и она, конечно, требует своего решения", - отметила Захарова.