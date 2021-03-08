Женщины, болеющие БАС, поучаствовали в фотосессии

Стать "видимыми" и рассказать о редкой болезни, которой они болеют, решили женщины с БАС, устроив фотосессию.

8 марта, как правило, важный день для любой женщины, и им хочется в этот день быть заметными и любимыми.

БАС (боковой амиотрофический синдром, более известный как болезнь Стивена Хокинга) - тяжелая, неизлечимая болезнь, но и она не отменяет жизнь и любовь.

"Будущее, конечно, страшно, как подумаешь, что лежишь и не можешь перевернуться… Страшно об этом думать, и я стараюсь отгонять эти мысли, - рассказывает Ольга Ильина, живущая с БАС уже 9 лет. - Я раньше все делала сама. Сумки тащить - сама, машину водить - сама. Однажды шла по улице, вдруг нога начала подгибаться. Решила, что возраст. Два года мне не могли поставить диагноз, я даже в психиатрической больнице лежала, потому что думали, что я себе всё придумала. Психотерапевт говорил: "Давайте, может, Вам отрезать ноги?". А в городской больнице спрашивали: "Что вы всё ходите, идите работайте, зачем вам группа инвалидности?". Когда ноги отнялись, тогда и поставили БАС. Трудно было привыкнуть к тому, что приходится просить помощи. Например, я не могу сама открыть тяжелую железную дверь в подъезде. А люди часто проходят мимо, потому что просто не знают, как помочь. Дома я езжу на электрической коляске. С бытовыми делами справляюсь, но с трудом. Уже тяжело пересаживаться с коляски на кровать, а недавно хотела и не смогла приготовить пирожков, руки просто не защипывали тесто.

Фото: Пресс-служба фонда "Живи сейчас"

В фонде "Живи сейчас" Ольга общается с другими пациентами и врачами, в любое время дня и ночи может спросить, что делать, когда вдруг заболел зуб или давление подскочило.

Весной она любит гулять по парку на своем электроскутере. Улыбается и верит в то, что от ее улыбки "хмурый день светлей". Но она знает людей с БАС, которые совсем не говорят, и не в силах показать, что они чувствуют.

Поэтому и нужна фотосессия, уверена она, чтобы напомнить людям об этой болезни: каждые 90 минут кому-то в мире ставят диагноз БАС.