Жоан Лапорта снова стал президентом "Барселоны"

Новым президентом футбольного клуба "Барселона" стал Жоан Лапорта. Функционер победил на выборах, набрав 54,28 процента голосов. Лапорта опередил Виктора Фонта (29,29 процента) и Тони Фрешу (8,58).

Отметим, что Жоан принимал участие в выборах главы "сине-гранатовых" в четвертый раз. В 2003 году он стал президентом "Барселоны", спустя три года продолжил занимать свой пост из-за отсутствия других претендентов, а в 2015 году уступил Жозепу Бартомеу. Таким образом, Лапорта был президентом клуба с 2003 по 2010 год. Этот период стал одним из самых успешных в истории "Барселоны": она четырежды выиграла Примеру, дважды завоевала Лигу чемпионов, взяв в общей сложности 12 титулов.

Во время предвыборной гонки Лапорта неоднократно заявлял, что сделает все возможное, дабы сохранить Лионеля Месси. При Бартомеу аргентинец хотел сменить обстановку, едва не покинув "Барселону" летом. Контракт Месси с "сине-гранатовыми" заканчивается по окончании сезона.