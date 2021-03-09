Акцент на контент: IPQuorum 2021 собирает лидеров креативной экономики в Сколково

Ключевое событие года в области развития креативных индустрий и интеллектуальной собственности - IPQuorum 2021 - состоится 26-27 апреля в Технопарке Инновационного центра "Сколково" в формате Tech for Content. Тема деловой программы - новые технологии для производства, дистрибуции и монетизации контента: от кино до музыки и театра, от дизайна, архитектуры до ресторанного бизнеса и современного инжиниринга.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum

Креативные индустрии в мире растут на 15% в год и придают импульс роста более традиционным отраслям экономики. В России локомотивами креативной экономики выступают крупные города с творческими кластерами, в бешеном темпе развиваются аудиостриминг, цифровые платформы, электронные услуги. По разным оценкам, вклад креативных индустрий в ВВП составляет от 500 млрд до 3 трлн рублей в год. Взрывным ростом потребления цифрового креативного контента был отмечен период карантинных ограничений.

Эксперты и участники рынка обсудят создание оригинальных технологий для творчества, защиту интеллектуальных прав в цифровом и реальном мире.

В этом году форум соберет 1500 участников из 30 стран мира. В течение двух дней пройдет более 60 сессий, дискуссий и мастер-классов. Спикеры - зарубежные и российские эксперты в сфере цифровых технологий, трансформации экономики, национальных креативных индустрий и мирового IP-рынка.

Организаторами форума выступят Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain.

Интеллектуальная собственность в современных экономических отношениях стала важнейшим бизнес-активом. Председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил: "К сожалению, на практике интеллектуальная собственность до сих пор не воспринимается многими как возможный источник существенного дохода. Между тем значительная часть любого бизнеса построена на использовании результатов интеллектуальной деятельности, хотя мы об этом часто и не задумываемся. Дизайн офиса, бренд, технология производства, а также цифровые технологии (искусственный интеллект, платформенные решения и многое другое) являются продуктом творческой деятельности".

Председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский считает одним из вызовов цифровой экономики противоречие локального и глобального: "Рынок цифрового контента к 2024 году вырастет почти на 520 млрд долларов, а среднегодовой темп роста составит 15% во всем мире. Благодаря технологиям производство и потребление творческих продуктов приобрели трансграничный характер. При этом охрана и защита интеллектуальной собственности по-прежнему имеют территориальный характер. Сегодня взаимодействие национального интеллектуального права и глобального рынка творческого продукта, будь то в рамках патентной кооперации или трансграничных электронных сделок с объектами авторского права, - важнейший вопрос деловой повестки".

В IPQuorum примут участие представители из России, Нидерландов, Бразилии, Республики Корея, Индии, Франции, Германии, Испании, Израиля, ОАЭ, Казахстана, Армении, Грузии, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Сингапура, Польши, Японии, ЮАР и других стран. По словам президента Евразийского патентного ведомства Сауле Тлевлесовой, "цифровые инновации продолжают завоевывать мир, и патентное право эффективно отвечает на этот вызов. Сегодня ЕАПВ успешно рассматривает заявки на самые сложные и самые современные технологии, открывающие дверь в цифровое будущее Евразии".

Соорганизаторами и партнерами форума станут Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер форума - агентство стратегических коммуникаций "Prophet". Официальный партнер форума - холдинг "Газпром-медиа".

Как отметил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, "медийная отрасль была одной из первых, естественно и органично вступивших в цифровую эпоху. И сегодня для нас цифровая трансформация - ключевой процесс в долгосрочной стратегии развития холдинга. Уверен, что уже накопленная в "Газпром-медиа" экспертиза в области применения новых цифровых технологий в сфере производства, продвижения, дистрибуции и монетизации контента будет интересна участникам IPQuorum. А для нас форум важен, прежде всего, как площадка обсуждения и генерации тех идей, которые совсем скоро станут нашим "завтра". И мы хотим быть в числе его создателей и творцов".

Информационными партнерами IPQuorum 2021 выступят ТАСС, Forbes, Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО).

Всего в зарубежных и российских мероприятиях под международным коммуникационным брендом IPQuorum за последние три года приняли участие свыше 23 тысяч человек. 843 эксперта из 35 стран выступили на полях более 250 сессий, митапов, круглых столов.