Английский предложили сделать на Украине вторым государственным

Английский язык должен стать вторым государственным языком на Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Как уточняет издание Strana.ua, Данилов убежден, что это станет гарантией независимости Украины.

"К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимание на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации", - заявил Данилов на пресс-конференции в ходе форума "Украина-30".

Русский язык сегодня на Украине, в понимании Данилова, является остатками прошлого из СССР. "Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать", - заключил секретарь СНБО Украины