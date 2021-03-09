Apple выпустила срочное обновление iOS. Почему его нужно установить

Компания Apple начала распространять апдейт iOS 14.4.1, в котором исправлена критическая уязвимость системы. Его установка настоятельно рекомендована всем владельцам iPhone.

Дело в том, что уязвимость в WebKit, движке браузера Safari, может позволить злоумышленникам выполнить на устройстве произвольный код, пишет Forbes со ссылкой на заявление аналитиков из Google и Microsoft.

Издание отмечает, что нет данных об эксплуатации хакерами данной уязвимости, однако сам факт выпуска внепланового апдейта говорит о том, что в Apple считают проблему достаточно серьезной.